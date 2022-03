Wann OnePlus sein in China schon veröffentlichtes Flaggschiff auch in Deutschland anbieten würde, war lange unklar. Nun steht der Termin für das OnePlus 10 Pro endlich fest. Ein wichtiger Unterschied macht sich bei der Software bemerkbar.

OnePlus 10 Pro ab Ende März 2022 in Deutschland

In China ist das OnePlus 10 Pro längst erhältlich, im Rest der Welt müssen sich Fans in Geduld üben. Bisher wusste niemand genau, wann das Handy in Europa erscheinen würde. Nun hat OnePlus beim MWC erläutert, dass ein Start kurz bevorsteht. Ende März 2022 soll das OnePlus 10 Pro in Deutschland zu haben sein (Quelle: OnePlus). Neben Europa wird das Handy auch in den USA und Indien in den Verkauf gegeben.

Im direkten Vergleich mit der chinesischen Variante zeigt sich, dass die globale Variante des Smartphones jetzt doch mit OxygenOS als Android-Überzug versehen wird. Zuvor hatte es lange geheißen, dass stattdessen ColorOS von Oppo verwendet würde. Zwischenzeitlich wurde vom neuen Besitzer ein „vereinheitlichtes“ Betriebssystem angekündigt, das beim OnePlus 10 Pro sein Debüt feiern sollte. Außerhalb Chinas kommt nun aber OxygenOS 12.1 (Android 12) zum Einsatz. An OxygenOS 13 wird bereits gearbeitet.

Wie viel deutsche Kunden für das OnePlus 10 Pro auf den Tisch legen müssen, ist noch nicht kommuniziert worden. In China ist das Handy für umgerechnet rund 650 Euro zu bekommen. Hierzulande ist wie immer mit höheren Preisen zu rechnen. Eine Standardausführung des Smartphones (OnePlus 10) ist wohl nicht geplant.

OnePlus 10 Pro wieder mit Hasselblad-Kamera

Wie schon bei früheren Flaggschiffen hat OnePlus die Kooperation mit dem Traditionshersteller Hasselblad auch beim OnePlus 10 Pro fortgeführt. Fans dürften sich auf eine Hauptkamera (48 MP), einen Ultraweitwinkel (50 MP) und ein Teleobjektiv (8 MP) mit optischem 3,3x-Zoom freuen.