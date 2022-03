Während wir auf die Markteinführung des Xiaomi 12 und 12 Pro in Deutschland warten, sind erste Preise für die neuen Top-Smartphones aufgetaucht – und die überraschen wirklich. Bewahrheiten sich die Informationen, dann wird Xiaomi für das 12 und 12 Pro mehr verlangen als Samsung für das Galaxy S22 und S22 Plus.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12 soll mindestens 899 Euro kosten

Während Samsung die Preise für die Galaxy-S22-Smartphones stabil hält und nicht erhöht, klappt das bei Xiaomi wohl nicht. Laut neuesten Informationen soll das Xiaomi 12 in Europa 899 Euro kosten (Quelle: Pricebaba). Das wären nicht nur 100 Euro mehr als für das Xiaomi Mi 11, sondern auch 50 Euro mehr als für das Galaxy S22. Der Preis des Xiaomi 12 Pro liegt ebenfalls sehr hoch. Es geht bei 1.099 Euro los. Auch hier würde Xiaomi Samsung übertreffen. Das Galaxy S22 Plus wird für 1.049 Euro angeboten.

Teurer könnte es zudem werden, wenn ihr den Speicher verdoppeln möchtet. Während Samsung dafür 50 Euro verlangt, sind es bei Xiaomi meist 100 Euro. So war es zumindest beim Vorgänger. Mit mehr Speicher würde das Xiaomi 12 damit sogar 100 Euro mehr kosten als das Galaxy S22. Gleiches würde beim Xiaomi 12 Pro und dem Galaxy S22 Plus der Fall sein. Zur Erinnerung: In China kostet das Xiaomi 12 umgerechnet 530 Euro. Das Xiaomi 12 Pro kommt auf umgerechnet 675 Euro.

Den günstigeren Einstieg wird vermutlich das Xiaomi 12X machen. Dieses ist mit dem Snapdragon 870 aber eher in der oberen Mittelklasse anzusiedeln und würde vermutlich etwas weniger als das Galaxy S22 kosten. Unter der Voraussetzung, dass dieses Modell überhaupt nach Deutschland kommt.

So sieht das Xiaomi 12 Pro aus:

Xiaomi 12 Pro: Design im Detail

Xiaomi 12: Mitte März wird es ernst

Bereits am 15. März werden wir wohl erfahren, was das Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro in Deutschland kosten werden. Das chinesische Unternehmen soll an diesem Tag die Vorstellung in Europa durchführen. Sollten die Preise wirklich so hoch ausfallen, wird es Xiaomi zumindest im High-End-Sektor schwer haben. Schon die Preise des Xiaomi Mi 11 waren vielen Kundinnen und Kunden zu hoch.