CD Projekt Red hat sich für die Marke The Witcher in den kommenden Jahren viel vorgenommen. Ein Witcher-Spiel muss dafür allerdings weichen.

The Witcher Facts

The Witcher: Handyspiel wird eingestellt

Bereits im Oktober hat CD Projekt Red bekannt gegeben, sich künftig auf das Kerngeschäft, die Entwicklung von Spielen für den PC und die Konsolen, zu konzentrieren. Im Rahmen dieser Umsetzung gibt es nun erste Auswirkungen, denn das Handyspiel The Witcher: Monster Slayer wird im kommenden Jahr eingestellt. Dabei handelt es sich um ein Free-2-Play-Rollenspiel, um genau zu sein um ein AR-Spiel (Quelle: CD Projekt Red).

Das Spiel wird am 31. Januar 2023 aus dem Play Store und dem App Store entfernt, der Zugang wird dann weltweit am 30. Juni 2023 gesperrt. Es ist davon auszugehen, dass die Mitarbeiter anderen Projekte zugeteilt werden, schließlich stehen auf dem Stundenplan derzeit unter anderem zahlreiche neue Witcher-Spiele.

Für The Witcher: Blood Origin erschien kürzlich der finale Trailer:

The Witcher: Blood Origin - Finaler Trailer Deutsch

The Witcher: Weitere Änderungen geplant

Solltet ihr ein Fan von den Spielen rund um Geralt von Riva sein, kennt ihr das Kartenspiel Gwent – und auch hier gibt es Neuigkeiten. Das Spiel wird ebenfalls eingestellt, allerdings nur bei CD Projekt Red selbst (Quelle: Gwent@YouTube).

Nachdem sich in den vergangenen Jahren eine riesige Fan-Community rund um das Spiel entwickelt hat, übergibt der Entwickler die Zügel nun an die Fans. Der Grund ist vermutlich der gleiche wie bei The Witcher: Monster Slayer – die Mitarbeiter werden woanders gebraucht. CD Projekt Red will die Fans allerdings unterstützen und euch die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um das Spiel künftig voranzutreiben und das ganz leicht im vorhandenen Gwent-Client.

Bis es soweit ist, dauert es allerdings noch ein wenig. Bis 2024 wird sich der Entwickler und Publisher noch selbst um das Spiel kümmern und alles für die Übergabe an die Community vorbereiten. Vorher sind im April, Juli und September 2023 jeweils neue Erweiterungen geplant, die neue Inhalte implementieren.