Es ist selten, dass Spielestudios bereits weit im Voraus verraten, was in der Zukunft geplant ist. CD Projekt RED zeigt sich da im Moment allerdings sehr transparent und kündigt gleich mehrere neue Spiele an: darunter mehrere Witcher-Titel, eine Cyberpunk-Fortsetzung und eine ganz neue IP.

Witcher, Cyberpunk und mehr: Bisher nur Codenamen bekannt

Im Rahmen eines großen Strategie-Updates hat CD Projekt RED einen Blick darauf geworfen, wie sich das Studio in den letzten 18 Monaten entwickelt hat und verrät darin auch, auf was sich die Spieler künftig freuen können. Hier hat sich das Studio Großes vorgenommen, denn es sind gleich fünf neue Spiele geplant (Quelle: CD Projekt RED).

Eine ordentliche Ansage, schließlich ist davon auszugehen, dass einige dieser Projekte gleichzeitig in Arbeit sind. Bisher sind allerdings keine endgültigen Namen bekannt. Codenamen nehmen derzeit noch diesen Platz ein, doch immerhin verrät CDPR-Präsident Adam Kiciński bereits ein paar Informationen zu den kommenden Spielen.

Orion: Der Codename für das nächste Cyberpunk-Spiel, „das das Cyberpunk-Franchise weiterentwickeln und das Potenzial dieses düsteren Zukunftsuniversums weiter ausschöpfen wird.“. Entwickelt wird das Ganze von einem neuen Studio in den USA.

Polaris: Der Codename für den nächsten Teil der Witcher-Reihe, der sich in der Vorproduktion befindet. „Es ist der Beginn einer neuen Saga: Wir beabsichtigen, nach Polaris zwei weitere Witcher-Spiele zu veröffentlichen und damit eine neue AAA-RPG-Trilogie zu schaffen.“ Für die Trilogie werden sechs Jahre angesetzt.

Canis Majoris: Ein vollwertiges Witcher-Spiel, das unabhängig von der neuen Witcher-Saga, die mit Polaris beginnt, entsteht.

Sirius: Ein Codename für ein Spiel, das im Witcher-Universum spielt. Dieses soll sich von den früheren Produktionen unterscheiden und neben einem Einzelspieler-Erlebnis auch eine Kampagne mit Quests und einer Geschichte bieten.

Hadar: Der Codename für eine völlig eigenständige IP, die komplett von CD Projekt Red entwickelt wird. Das Projekt befindet sich allerdings noch in den Kinderschuhen.

Ihr habt mit der Welt von The Witcher noch gar keine Berührungspunkte? Orientierungshilfe gibt's im Video:

Wann erscheinen die angekündigten Spiele?

Bisher ist noch nicht bekannt, wann die einzelnen Projekte das Licht der Welt erblicken werden. Es ist davon auszugehen, dass es Jahre dauern wird, bis die Spiele erscheinen – einen so massiven Fehler wie mit Cyberpunk 2077 sollte sich das Studio auch nicht noch einmal leisten. Beim Release hagelte es Kritik, weil das gehypte Spiel noch sehr unfertig wirkte und teilweise kaum spielbar war.