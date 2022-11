Mehr als zwei Jahre nach der ersten Ankündigung ist es bald so weit: Das kostenlose Next-Gen-Update zu The Witcher 3 erscheint im Dezember für die PS5, Xbox Series S und X sowie für den PC. Besitzer einer PS4, Xbox One und Switch müssen sich hingegen noch länger gedulden, bis das große Technik-Update auch bei ihnen ankommt.

The Witcher 3: Wild Hunt Facts

The Witcher 3: Next-Gen-Update ab 14. Dezember

Den 14. Dezember 2022 sollten sich Witcher-Fans ganz dick im Kalender anstreichen. An diesem Tag wird die überarbeitete Fassung von The Witcher 3 nach längerer Wartezeit veröffentlicht. Das Update steht zunächst für die Konsolen PlayStation 5 sowie Xbox Series S und X bereit, auch PC-Spieler werden nicht vergessen. Zu einem späteren, noch nicht kommunizierten Termin soll das Update dann auch für die PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen. Eine physische Complete Edition befindet sich ebenfalls in Planung.

Es handelt sich wie erwartet nicht um ein neues Spiel von CD Projekt Red, sondern im Grunde um einen umfangreichen Patch, der das Spiel auf das Level der aktuellen Konsolen-Generation bringt. Wer The Witcher 3 bereits besitzt, erhält das Update kostenfrei.

CD Projekt Red spricht von technischen Verbesserungen, die sich vor allem bei der Grafik bemerkbar machen sollen. So wird unter anderem Raytracing unterstützt. Auch soll das Spiel nach dem Update auf Konsolen spürbar schneller laden. Die Entwickler haben eigenen Angaben nach auch manche Mods direkt in das Spiel integriert.

Inhaltlich ist nicht von bahnbrechenden Änderungen auszugehen, wobei es wohl dennoch einige neue Inhalte geben wird, die von der Netflix-Serie zu The Witcher inspiriert wurden. Alle bisher veröffentlichten DLCs sind zudem Teil des Pakets.

Das solltet ihr über The Witcher wissen:

Witcher-Update: Gameplay-Szenen folgen

In der kommenden Woche will CD Projekt Red erstmals Gameplay-Szenen der überarbeiteten Fassung von The Witcher 3 zeigen. Diese werden auf dem Twitch-Kanal der Entwickler zu sehen sein (Quelle: The Witcher bei Twitter).