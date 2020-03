Super-Vertrag: Pixel 3a + 5 GB LTE + Allnet für 15€ im Monat

Das Google Pixel 3a ist ein Top-Smartphone, insbesondere in Sachen Kamera und Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Curved Shop bekommt man das Google-Handy aktuell mit Vertrag . Das lohnt sich! GIGA hat nachgerechnet.

Bildquelle: GIGA - Google Pixel 3a

Google Pixel 3a mit Blau-Vertrag im Angebot

Das Google Pixel 3a ist ein bezahlbares Smartphone der Mittelklasse, das mit einer herausragenden Kamera ausgestattet ist. In unserem Test zum Pixel 3a erfahrt ihr, dass dieses Google-Handy noch viel mehr auf dem Kasten hat. Das Display, die Performance, aber auch die Akkulaufzeit sind wirklich sehr gut. Kleine Abstriche muss man beim Design und der Materialwahl machen. Wir haben eine Wertung von 85 % vergeben.

Im Curved Shop erhaltet ihr das Pixel 3a derzeit mit einem Vertrag bei der o2-Marke Blau für günstige . Versandkosten und Anschlussgebühr fallen keine an.

Folgende Rechnung ergibt sich:

24 x 14,99 Euro für den Vertrag = 359,76 Euro

1 Euro Zuzahlung für das Google Pixel 3a

= 360,76 Euro

Das Google Pixel 3a kostet aktuell 289 Euro. Zieht man den aktuellen Bestpreis des Handys ab, zahlt man rechnerisch 71,76 Euro über 24 Monate oder 2,99 Euro im Monat für den Tarif allein. Der Vertrag im o2-Netz bringt 5 GB LTE-Datenvolumen mit einer Maximalgeschwindigkeit von 21,6 MBit/s. Eine Allnet-Flat zum kostenlosen Telefonieren in alle deutschen Netze ist genauso dabei wie eine SMS-Flat. EU-Roaming ist selbstverständlich auch dabei, es gibt keine so genannte Datenautomatik.

Die angegebenen Preis beziehen sich auf die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Denkt daran, rechtzeitig zu kündigen, am besten direkt nach Vertragsbeginn. Ganz einfach geht das zum Beispiel über Aboalarm.

Testbild-Galerie: So gut ist die Kamera des Google Pixel 3a wirklich:

Google Pixel 3a mit Vertrag: Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die ein sehr gutes Handy suchen, das nicht zu viel kostet, eine hervorragende Kamera und Akkulaufzeit besitzt. In der Preisklasse von unter 400 Euro gibt es aktuell kein besseres Android-Handy. Das Angebot lohnt sich nicht, wenn man viel an Orten mit schlechter o2-Netzabdeckung unterwegs ist oder Bedarf an einem High-End-Smartphone hat.