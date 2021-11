Einem Hacker ist es eigenen Angaben zufolge gelungen, die PlayStation 5 mit einem Jailbreak zu überlisten. Alle dazu benötigten Elemente habe man nun zusammen. Mit einer Veröffentlichung in nächster Zeit ist aber nicht zu rechnen.

PlayStation 5: Wichtiger Meilenstein für Jailbreak erreicht

Der Hacker The Flow (fail0verflow) hat eigenen Angaben nach alle Root-Keys für die PlayStation 5 zusammen. Damit steht einem echten Jailbreak nun eigentlich nichts mehr im Weg. Ihm war es bereits vor über zehn Jahren gelungen, die Sicherheitsvorkehrungen der PlayStation 3 zu umgehen und dadurch Berühmtheit zu erlangen. Jetzt scheint es ihm wohl gelungen zu sein, auch Sonys neueste Heimkonsole zu knacken (Quelle: fail0verflow bei Twitter).

Dennoch ist mit einer Veröffentlichung in nächster Zeit nicht zu rechnen. Ob der Jailbreak überhaupt jemals öffentlich gemacht wird, darf ebenfalls zumindest bezweifelt werden. Details dazu wurden jedenfalls nicht angegeben. In der Vergangenheit hatte The Flow vielmehr mit Sony direkt kommuniziert, wenn Lücken im System gefunden wurden. An diesem Prinzip dürfte der White-Hat-Hacker auch bei der PlayStation 5 festhalten.

Über einen Jailbreak könnte Sonys Konsole entfesselt und geknackt werden. Über Root-Zugriffsrechte ließen sich dann eigene Software, Tools und Emulatoren einfach installieren, ebenso wie illegal bezogene Spiele. Sony wiederum könnte dem Jailbreak kaum etwas entgegensetzen.

PlayStation 5: Jailbreak ist da, die Konsole nicht

Während der Jailbreak nun in greifbar Nähe rückt, bleibt die Verfügbarkeit der PlayStation 5 in Deutschland und anderen Ländern weiter schlecht. Obwohl die Konsole bereits im November 2020 auf den Markt kam, lässt sie sich weiter kaum finden. Auch bei Amazon oder Elektronikketten wie Saturn und MediaMarkt bleibt die Konsole Mangelware.