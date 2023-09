PlayStation macht’s vor: Beliebtes Feature soll auch auf die Xbox kommen

Microsoft und Sony bemühen sich stets, neue Spieler für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu gewinnen. Der US-Tech-Riese scheint jetzt ein Auge auf ein Feature geworfen zu haben, dass auf der PS5 bereits seit einiger Zeit existiert. Wann kommen also die Platin-Trophäen für die Xbox?

Xbox Series X Facts

Microsoft will bessere Xbox-Errungenschaften

Dank Achievements können Gamer ihre größten Erfolge zur Schau stellen. Auf der PlayStation gibt es dafür Platin-Trophäen: Die höchste Auszeichnung, die anzeigt, dass ihr alle Errungenschaften in einem Spiel erhalten habt. Für die Xbox Series X|S ist wohl ein ganz ähnliches System vorgesehen.

Im The Xbox Two-Podcast bestätigt Co-Host und Journalist Jez Corden, dass Microsoft die Xbox-Errungenschaften überarbeiten will. So habe er auf der diesjährigen Gamescom mit einem führenden Xbox-Mitarbeiter gesprochen und ihn spezifisch nach Platin-Achievements gefragt.

„Er hat gesagt, dass sie es angehen wollen. Es ist nur eine Frage von Prioritäten und Zeit.“

Corden ist weiterhin der Meinung, dass Platin-Achievements für die Xbox kommen werden. Allerdings gebe es auch noch viele weitere Projekte, die Microsoft vorher erledigen will (Quelle: Xbox Two Podcast).

Microsoft macht Schluss mit Xbox Live Gold. Stattdessen gibt es ein neues Game-Pass-Abo:

Schluss mit Xbox Live with Gold! Abonniere uns

auf YouTube

Platin-Achievments auf der Xbox: Microsoft will sich nicht festlegen

Die Aussage des Xbox-Mitarbeiters lässt natürlich einiges zu wünschen übrig. Immerhin gibt es keine Informationen darüber, wann und in welcher Form Platin-Achievements auf die Xbox Series X|S kommen könnten. Große Unternehmen wie Microsoft, Sony und Nintendo lassen sich nun mal nicht gerne festnageln und bleiben gerne schwammig. Fans haben jetzt immerhin die Gewissheit, dass die Überarbeitung der Achievements zumindest auf der Liste der Aufgaben des Xbox-Herstellers steht.

Anstelle von Platin-Achievements setzt die Xbox bisher auf Gamescore, um anzuzeigen, wie viele Errungenschaften Spieler verdient haben. Microsoft hat hier die Regeln verschärft und ein Spiel aus dem Store gelöscht, das es Achievements-Jägern etwas zu einfach gemacht hat.