Sowohl Microsoft als auch Sony brauchen immer neue Spiele für die Xbox Series X|S und PlayStation 5. Der Hersteller der PS5 scheint dabei aber etwas erfolgreicher zu sein. Ein Entwickler erklärt jetzt, wie der Kampf der Konsolen hinter den Kulissen abläuft.

Final Fantasy 16: Darum erscheint es nur auf der PS5

PlayStation-Besitzer können sich im Juni auf den Release von Final Fantasy 16 freuen. Gamer mit einer Xbox gehen dagegen leer aus. Im Gespräch mit Gameinformer verrät Entwickler Naiki Yoshida jetzt, dass die PS5-Exklusivität keinesfalls von Anfang an beschlossene Sache war.

Der Producer bei Square Enix macht klar, dass sein Team nicht mit dem Gedanken in die Spieleentwicklung geht, ein Game auf eine einzelne Plattform zu beschränken. Stattdessen habe man alle Optionen in Betracht ziehen wollen. Square Enix sei darum auf mehrere Plattformen und Unternehmen zugegangen, um eine Heimat für Final Fantasy 16 zu finden. Letztendlich sei das Angebot des PlayStation-Entwicklers jedoch einfach das Bessere gewesen. Die lange Freundschaft zwischen Square Enix und Sony hat dabei sicherlich auch nicht geschadet (Quelle: Gameinformer).

Yoshida ist dankbar für die Entscheidung – auch aus der Perspektive der Entwickler. So sei es mit einer Plattform deutlich einfacher, das Spiel zu optimieren und auch Sony würde tatkräftig mithelfen: „Es erlaubt uns, das Spiel zu entwickeln, das wir entwickeln wollen es macht es einfacher für uns, das zu tun.“

Nächste Pleite für Xbox: Das sagen die Fans

Selbst die Xbox-Fans sind von der Aussage des Final-Fantasy-Entwickler nicht mehr überrascht. Auch sie wissen, dass Sony mit der PlayStation einfach am längeren Hebel sitzt. Reddit-Nutzer Conflict_NZ schätzt, dass die PS5-Version sicherlich 75 Prozent der Verkäufe ausmache. Sony müsse also nur die übrigen 25 Prozent an Square Enix bezahlen und schon habe die Xbox keine Chance mehr.

Reddit-Nutzer XGuntank02X merkt weiterhin an, dass Yoshida über Unterstützung durch Sony spricht, um das Spiel für die PlayStation zu optimieren. Für die Xbox habe es dieses Angebot wohl nicht gegeben. Andere resignierte Fans können darauf nur erwidern, dass es Microsoft nicht einmal schaffen würde, die eigenen Spiele fehlerfrei zum Laufen zu bringen. Das jüngste Beispiel dafür sei Redfall (Quelle: Reddit).