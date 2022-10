Für das Spielen auf eurer PlayStation möchte euch Sony ab jetzt mit dem Programm PlayStation Stars belohnen. Das Projekt bringt euch neben Sammlerstücken wohl auch besseren Service. Ab heute ist das Treueprogramm auch in Europa und damit Deutschland implementiert.

Sony PlayStation Facts

Originalartikel:

PlayStation: Neues Treueprogramm erntet Kritik

Ende September lief PlayStation Stars bereits in Asien an. Inzwischen steht es außerdem in den USA zur Verfügung, doch Europa und damit auch Deutschland müssen sich nicht mehr lang gedulden. Am 13. Oktober wird das Projekt implementiert, das in ein vierstufiges Level-System eingeteilt ist (Quelle: PlayStation Blog).

Die Mitgliedschaft ist kostenlos und bietet euch eine Vielzahl von Kampagnen und Aktivitäten, um Treuepunkte zu sammeln. Die Punkte könnt ihr dann in einem Katalog einlösen, der PSN-Guthaben und ausgewählte PlayStation-Store-Produkte enthalten kann. Besitzt ihr ein PlayStation-Plus-Abo, könnt ihr außerdem automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store sammeln. Das klingt an sich gut, anscheinend gibt es aber auch negative Aspekte.

Durch das Leveln bei PlayStation Stars sammelt ihr nicht nur zahlreiche digitale Gegenstände – es scheint so, als erhaltet ihr beim Erreichen von Level 4 auch in Deutschland künftig besseren Support. Mehrere Quellen berichten bei hochrangigen Stars-Mitgliedern von einer „Chat-Priorität“, die es ermöglicht, schneller mit dem Kundendienst in Kontakt zu treten (Quelle: Automaton / SporeRose@Twitter).

Bildquelle: VGC

In den sozialen Medien stößt das auf ordentlich Kritik. „Der Kundendienst muss gleichwertig sein. Manche Leute mögen nur ein paar Titel, und manche Spieler haben weder das Geld noch die Zeit dafür“, schrieb zum Beispiel Twitter-Nutzer akutarosu (Quelle: Twitter).

In einem Video zeigt Sony ein paar der digitalen Sammlerstücke:

PlayStation Stars - Digitale Sammlerstücke

PlayStation Stars: Spieler entdecken fünfte Stufe für das Treueprogramm

Bisher gibt es offiziell vier Level beim Programm – letzte Woche sei allerdings in der Mobile-App eine fünfte Stufe entdeckt worden. Diese soll den Namen „Diamond“ tragen und ausschließlich für geladene Spieler zugänglich sein.

Inzwischen wurde die Quelle gelöscht, doch schnelle Internetnutzer konnten sich wohl die Beschreibung auf der PlayStation-Webseite sichern: „In einem endlosen Meer von Sternen scheint es keinen Platz zum Verstecken zu geben. Aber du wärst nicht hier, wenn du dich von solchen Herausforderungen aufhalten lassen würdest. Willkommen auf Stufe 5″ (Quelle: VGC). Ob und wann diese Stufe offiziell bestätigt wird, ist nicht bekannt.