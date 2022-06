Xiaomi bietet unzählige Android-Smartphones an. Bald kommt ein neues Poco-Modell hinzu, das zu einem besonders günstigen Preis eine besonders gute Ausstattung erhalten soll. Im Vergleich zum Vorgänger wird sich aber nicht alles verbessern.

Xiaomi Facts

Poco F4: Xiaomi verbaut keinen neuen Prozessor

Bevor ein neues Smartphone vorgestellt wird, verrät Xiaomi meist schon erste Details. So ist es auch beim Poco F4 5G der Fall, das in Kürze vorgestellt wird. Das neue Android-Smartphone der Oberklasse wird beim Prozessor auf den Snapdragon 870 setzen. Genau diesen Prozessor verbaut Xiaomi aber auch schon im Poco F3, welches mittlerweile schon viel günstiger zu haben ist (bei Amazon anschauen). Mehr Leistung darf man von dem Smartphone also nicht erwarten, obwohl Xiaomi sagt, dass die Kühlung optimiert wurde. Eine hohe Performance könnte also über längerer Zeit abgerufen werden.

Bei XiaomiUI sind aber noch weitere Details zum Poco F4 5G durchgesickert. Dort ist nämlich eine Präsentation aufgetaucht, die beispielsweise enthüllt, dass das Smartphone mit bis zu 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher ausgestattet ist. Es soll zudem ein neues Super-AMOLED-Display zum Einsatz kommen, das eine Helligkeit von bis zu 1.300 Nits unterstützt. Das wäre auf dem Level eines Samsung Galaxy S22. Natürlich werden dabei auch 120 Hz unterstützt, doch das war auch schon beim Vorgänger der Fall. Als Hauptkamera soll ein 64-MP-Sensor zum Einsatz kommen, der optisch bildstabilisiert ist, und es ist ein 4.500-mAh-Akku verbaut, der sich mit 67 Watt schnell wieder aufladen lässt.

So sieht das aktuelle Poco-Modell von Xiaomi aus:

Xiaomi Poco F3: Ein Blick ins Innere

Xiaomi Poco F4 als Alternative zum Samsung Galaxy A53

Wenn sich die technischen Daten des Poco F4 so bestätigen, hätte Xiaomi eine gute Alternative zum Samsung Galaxy A53 (zum Test) in der Hinterhand. Der Vorgänger kam für 349 Euro auf den Markt. Sollte sich der Preis nicht verändern, wäre das schon ein ziemlich gutes Handy für den Preis. Es fehlen halt die wasserdichten Eigenschaften, die das Modell von Samsung zu bieten hat.