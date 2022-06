Von Schnäppchen kann hier keine Rede sein: Amazon bringt seine „Luxury Stores“ nach Europa und bietet ausgewählte Designer-Mode auch in Deutschland an. Für ein T-Shirt werden hier schon mal 750 Euro fällig, andere Kleidungsstücke kosten so viel wie ein Auto.

Amazon bringt „Luxury Stores“ nach Europa

In den USA gibt es das Konzept schon länger, jetzt sind Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien an der Reihe. Bei den „Luxury Stores“ von Amazon handelt es sich um eine Online-Plattform, bei der Mode von ausgewählten Designern zu bekommen ist. Den Anfang macht Bekleidung von Christopher Kane, Dundas, Elie Saab, Mira Mikati, Rianna+Nina, Boglioli, Jonathan Cohen und Altuzarra.

In der Ankündigung weist Amazon darauf hin, dass das Angebot in Zukunft noch erweitert werden soll. Neben Bekleidung von weiteren Designern steht auch ein Beauty-Bereich an. Marktplatz-Händler dürften aber auch in Zukunft außen vor bleiben.

Teilnehmende Marken haben laut Amazon viel Gestaltungsfreiheit und können selbst über Sortiment, Bestand und Preise bestimmen. Amazon hingegen kümmert sich um „Tools und Technologien“, damit Marken ihre Kollektionen „authentisch präsentieren“ können (Quelle: Amazon).

Die Produktseiten geben sich aufgeräumter und minimaler. Von Rabatten oder besonderen Aktionen ist ebenso wenig zu lesen wie von Kundenrezensionen und Bewertungen. Unter jedem Artikel gibt es stattdessen Infos zum jeweiligen Designer.

Amazon „Luxury Stores“: T-Shirt für 750 Euro

Ein hauptsächlich aus Polyester bestehendes T-Shirt mit Blumenmotiv kostet in den „Luxury Stores“ von Amazon 750 Euro, für eine geflochtene Tasche des Designers Altuzarra werden 1.580 Euro fällig.

Beim bislang teuersten Produkt handelt es sich um ein perlenbesticktes Kleid von Elie Saab, das aus Polyamid-Nylon und Seide besteht. Kunden werden hier mit 16.000 Euro zur Kasse gebeten (bei Amazon ansehen).