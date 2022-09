Als Niantic im Sommer 2016 das AR-Spiel Pokémon GO auf den Markt brachte, zogen Millionen Fans durch die Straßen, um so viele Taschenmonster zu fangen wie möglich. Marvel und Niantic möchten mit einem neuen Abenteuer-Spiel nun an diesen Erfolg anknüpfen.

Nach Pokémon-Go-Erfolg: Niantic macht gemeinsame Sache mit Marvel

Für Pokémon GO laufen Fans Kilometer um Kilometer und verreisen sogar, wenn es bestimmte Monsterchen nur an bestimmten Orten gibt. Es gibt zahlreiche Events und sogar Festivals – kurzum: Pokémon GO war und ist noch immer ein riesiger weltweiter Erfolg.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Entwickler versucht, ein Stück vom Kuchen abzubekommen und ihre eigenen AR-Spiele auf den Markt gebracht. Dazu gehören beispielsweise Titel wie Harry Potter: Wizards Unite, Jurassic World Alive, The Witcher: Monster Slayer, Minecraft Earth und viele weitere, doch keiner davon kommt auch nur annähernd an die Beliebtheit von Pokémon GO heran.

Nun macht der Pokémon-Go-Macher Niantic gemeinsame Sache mit Marvel. Gemeinsam kündigen sie mit MARVEL World of Heroes ein ganz neues AR-Spiel an. Ziel für euch ist es, eure eigene einzigartige Superhelden-Identität und Ursprungsgeschichte zu erschaffen. Dazu gehört es unter anderem, in der Nachbarschaft zu patrouillieren, um Verbrechen zu vereiteln und Missionen abzuschließen.

In dem Spiel sollt ihr aber keinesfalls auf euch allein gestellt sein. Mit eurer Entwicklung schaltet ihr Ausrüstung und Fähigkeiten frei, außerdem könnt ihr euch mit Marvel-Superhelden wie Spider-Man, Wolverine, Captain America und weiteren zusammenschließen, um legendäre Superschurken zu bekämpfen.

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

MARVEL World of Heroes | Announcement Teaser

Wann soll das Spiel erscheinen?

Einen genauen Release-Termin gibt es bisher nicht. Marvel World of Heroes soll aber 2023 weltweit auf den Markt kommen. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch schon einmal vorregistrieren, um so schnell wie möglich loszulegen.