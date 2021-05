Die neuste Erweiterung des Pokémon Sammelkartenspiels Schwert & Schild – Schaurige Herrschaft erscheint weltweit am 18. Juni 2021. Schon jetzt dürfen wir euch vorab eine exklusive Vorschaukarte aus dem neuen Set präsentieren.

Pokémon Facts

Im Oktober 2020 konntet ihr in der Erweiterung Schneelande der Krone die namensgebenden Kronen-Schneelande in Pokémon: Schwert & Schild auf der Nintendo Switch erkunden. Im Juni 2021 dürft ihr diese Abenteuer endlich auch in Form des offiziellen Sammelkartenspiels neu erleben.

In der Erweiterung Schwert & Schild – Schaurige Herrschaft stecken mehr als 70 neue Kampfstil-Karten, die euren Decks zur neuen Höchstform verhelfen. Unter anderem wird Coronospa sein Debüt als Pokémon-V und Pokémon-VMAX in Schimmelreiter- und Rappenreiter-Form feiern. Außerdem dürft ihr euch über viele neue Pokémon-V und Pokémon-VMAX freuen, inklusive Galar-Arktos, Galar-Zapdos und Galar-Lavados.

Insgesamt erwarten euch folgende Inhalte in Schwert & Schild – Schaurige Herrschaft:

8 Pokémon-VMAX

15 Pokémon-V und 26 Vollbild-Pokémon-V

28 Trainerkarten und 13 Vollbild-Unterstützerkarten

und 3 neue Spezial-Energiekarten

Exklusive Vorschaukarte: Fließender-Angriff-Intelleon

Um euch schon jetzt einen detaillierten Einblick in die kommende Erweiterung zu ermöglichen, dürfen wir euch eine Karte des neuen Sets exklusiv vorstellen.

Um die neue Erweiterung bereits vor dem 18. Juni 2021 zu spielen, könnt ihr euch die Build & Battle Box von Schwert & Schild – Schaurige Herrschaft schnappen.

Diese ist ab dem 5. Juni bei allen teilnehmenden Pokémon-Sammelkartenspiel-Händlern erhältlich und enthält vier Boosterpacks von Schwert & Schild – Schaurige Herrschaft, ein 23-Karten-Entwicklungspack mit Schlüsselkarten aus aktuellen und vorherigen Erweiterungen und eine Anleitung zur Deckzusammenstellung. Wir wünschen viel Spaß beim Deckbau!