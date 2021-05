(Bildquelle: The Pokémon Company / Getty Images – Elena Brovko)

Die Ankündigung von Pokémon-Legenden: Arceus sorgte bei vielen Fans für pure Begeisterung. Das neue Pokémon-Spiel scheint die Reihe auf ein völlig neues Level zu heben. Einen konkreten Termin nannte man im Februar noch nicht, dieser wurde nun jedoch endlich auf Twitter enthüllt.

Pokémon Facts

Pokémon-Legenden: Arceus – offizieller Switch-Release im Januar 2022

Mit Pokémon-Legenden: Arceus scheinen die Entwickler endlich wieder etwas frischen Wind in die Reihe zu bringen. Schon nach dem Ankündigungs-Trailer im Februar 2021 waren viele Spieler komplett aus dem Häuschen. Damals war lediglich bekannt, dass das Spiel Anfang 2022 erscheinen wird, einen offiziellen Release-Termin nannte man jedoch nicht.

Dieser wurde nun jedoch auf Twitter vom offiziellen Pokémon-Account bekannt gegeben. Demnach erscheint Pokémon-Legenden: Arceus am 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch – das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden:

Der neue Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus sorgte bereits im Februar für Begeisterung. Schaut ihn euch doch einfach nochmal an:

Nintendo-Switch-Bestseller bei Amazon anschauen

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Remake-Versionen starten noch eher

Doch nicht nur der Release-Termin für Pokémon-Legenden: Arceus wurde heute enthüllt. Der amerikanische Nintendo-Account gab zudem auch noch den Starttermin für die ebenfalls heiß begehrten Pokémon-Spiele Strahlender Diamant & Leuchtende Perle bekannt.

Beide Versionen werden rund 3 Monate vor Pokémon-Legenden: Arceus am 19. November 2021 erscheinen. Pokémon-Fans kommen also auch in diesem Jahr noch auf ihre Kosten und dürfen sich wenige Monate später bereits über Nachschub freuen.

Einen ersten Eindruck von der Remake-Version der beiden Pokémon-Spiele der vierten Generation könnt ihr euch dank des Trailers machen:

Was haltet ihr davon, dass die drei neuen Pokémon-Spiele so schnell hintereinander erscheinen? Habt ihr Angst, dass dadurch die Qualität leidet? Oder könnt ihr es gar nicht mehr abwarten, die drei neuen Pokémon-Spiele auf eurer Nintendo Switch zu spielen? Schreibt es uns in die Facebook-Kommentare!