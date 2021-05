Microsoft verwandelt sein Handy Surface Duo mit einer App in eine Xbox. Über die neue Version von Xbox Cloud Gaming (xCloud) lassen sich Spiele der Xbox auf dem Smartphone mit zwei Displays spielen.

Surface Duo: App macht Handy zur Xbox

Microsoft hat seine App Xbox Cloud Gaming (xCloud) aktualisiert und bietet für sein eigenes Smartphone Surface Duo eine ganz besondere Funktion an. Wer eine Xbox besitzt, der kann einige Spiele der Konsole direkt auf dem Handy mit doppeltem Bildschirm streamen. Das eine Display dient dabei als virtueller Controller, während der Inhalt auf dem anderen Display angezeigt wird. Das Handy selbst wirkt dabei eher wie ein Nintendo 3DS als wie ein Smartphone.

Bei allen Spielen für die Xbox funktioniert der virtuelle Controller auf dem Surface Duo nicht. Microsoft hat sich aber in den letzten Monaten ins Zeug gelegt und mehr als 50 Spiele um Xbox Touch Controls erweitert. Dazu gehören unter anderem Sea of Thieves, Gears 5 und Minecraft Dungeons. Beim Streamen von Xbox-Spielen auf dem Surface Duo kann dabei laut The Verge aber auch weiterhin ein klassischer Controller verwendet werden.

Der große Vorteil bei einem doppelten Bildschirm liegt auf der Hand. Es bleibt viel mehr Platz für das eigentliche Spiel, wenn die Buttons einen eigenen Bildschirm spendiert bekommen. Zusätzlich hat Microsoft die App Xbox Cloud Gaming (xCloud) auch dahingehend verändert, dass Menüs und andere Inhalte auf dem Surface Duo einfacher zu navigieren sind.

Surface Duo: Abverkauf hat begonnen

Ob es Microsoft mit neuen Spielmöglichkeiten schaffen wird, die schleppenden Verkäufe des Surface Duo anzukurbeln, darf bezweifelt werden. In den USA hat der Abverkauf für das besondere Handy bereits begonnen. Dort gibt es das Surface Duo bereits ab 699 US-Dollar, was rund 580 Euro sind. In Deutschland wiederum ist von einer Preissenkung bislang kaum etwas zu spüren. Bei Amazon gibt es das Surface Duo für 1.399 Euro.