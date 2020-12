Die PlayStation 5 ist noch nicht lange draußen, doch natürlich interessiert es alle, was man in den kommenden Monaten auf der Konsole spielen kann. Sony hat dazu einen neuen Trailer veröffentlicht.

PS5: Ein bisschen Auswahl gibt es schon

Die PlayStation 5 wird vermutlich in einigen Haushalten schon kräftig zum Einsatz gekommen sein. Dank der Rückwärtskompatibilität, ein paar Launch-Titeln sowie der PS Plus Collection, gibt es schon zahlreiche Spiele, die genutzt werden können, allerdings sind bisher wenige davon schon für die Next-Gen-Konsole ausgelegt.

Sony hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigt, auf was ihr euch in den kommenden Monaten so freuen könnt und bei welchen Spielen es sich um exklusive Titel handelt.

PS5: Was hat das Lineup zu bieten?

Sony hat für die kommenden Monate einige Asse im Ärmel, unter anderem Produktionen wie Horizon: Forbidden West, Deathloop, Ghostwire: Tokyo und Resident Evil Village (Resident Evil 8). Einige Spiele erscheinen exklusiv für Sony PlayStation, ein paar davon werden zumindest für eine Weile nicht auf anderen Konsolen erhältlich sein:

Deathloop – erscheint 2021 exklusiv für PS5 und PC (Für mindestens 12 Monate nicht für andere Konsolen erhältlich)

Project Athia – erscheint 2021 exklusiv für PS5 und PC (Für mindestens 24 Monate nicht für andere Konsolen erhältlich)

Ghostwire: Tokyo – erscheint 2021 exklusiv für PS5 und PC (Für mindestens 12 Monate nicht für andere Konsolen erhältlich)

Godfall: erscheint 2021 exklusiv für PS5 und PC (Mindestens bis zum 5. Dezember 2021 nicht für andere Konsolen erhältlich)

Auf welche Spiele ihr euch noch freuen könnt, zeigen wir euch in unserer umfangreichen Bilderstrecke.

