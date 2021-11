Samsung ist bekannt dafür, extravagante Android-Smartphones nicht nur zu planen, sondern auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das hat man mit den faltbaren Smartphones bereits bewiesen. Jetzt soll aber ein neues Modell entwickelt werden, das sowohl faltbar als auch ausziehbar sein soll – und die Idee sieht wirklich vielversprechend aus.

Samsung Galaxy Z Fold & Slide aufgetaucht

Samsung hat mit den aktuellen Falt-Smartphones Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 großen Erfolg. In den nächsten Jahren soll die Auswahl an Falt-Geräten aber weiter wachsen und da könnte das Samsung Galaxy Z Fold & Slide ins Spiel kommen. Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um ein faltbares Smartphone, das man aber zusätzlich per Slider-Mechanismus erweitern kann. Das sieht dann wie folgt aus:

Auf den ersten Blick sieht das Samsung Galaxy Z Fold & Slide wie ein Galaxy Z Fold 3 (zum Test) aus. Es handelt sich also um ein kleines Tablet, das sich zu einem Smartphone zusammenklappen lässt. An einer Seite lässt sich aber ein zweites Display herausfahren und kann so das Display erweitern. In dem Beispiel wird darauf eine Tastatur angezeigt und es ist ein Rand zu sehen. Samsung will es aber schaffen, dass das Display nahtlos erweitert werden kann, wie man an den Zeichnungen sehen kann.

Damit würde Samsung das Galaxy Z Fold & Slide im ausgeklappten Zustand zu einen deutlich größeren Android-Tablet werden. Man würde ein viel besseres Seitenverhältnis erhalten, mit dem Inhalte ohne schwarze Balken dargestellt werden können. Zudem könnte Samsung die Fläche noch besser für Multitasking nutzen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Samsung plant auch ausziehbares Smartphone

Samsung: Neue Produkte mit OLED-Displays

Samsung Display hat verschiedenste Ideen für neue Smartphones. So arbeitet das südkoreanische Unternehmen schon seit längerer Zeit an einem ausziehbaren Smartphone. Man hätte also beispielsweise ein Galaxy S21, das sich zur Seite ausziehen lässt und so die doppelte Bildschirmfläche bereitstellt. In dem Samsung Galaxy Z Fold & Slide würde die Falt- und Slider-Technologien vereint.

Das hat bisher noch niemand gemacht und Samsung könnte hier wirklich eine interessante Lösung entwickeln. Aktuell handelt es sich aber nur um ein Patent, das visualisiert wurde. Ob es wirklich so gebaut wird, ist nicht bekannt. Ausfahrbare Smartphones sind extrem schwer umzusetzen. Mehrere Hersteller haben sich daran bereits die Zähne ausgebissen.