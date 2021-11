Das Galaxy S21 Ultra ist das Kronjuwel in Samsungs Smartphone-Palette. Ausgerechnet in einem wichtigen Kamera-Vergleich muss sich das Topmodell aber einem anderen Samsung-Smartphone geschlagen geben, das nicht einmal ein klassisches Flaggschiff ist.

Für viele Smartphone-Besitzer ist die Kamera zum entscheidenden Kriterium geworden, das über den Kauf entscheidet. Welche Smartphones eine besonders gute Kamera haben, zeigt die DxOMark. Im Ranking der Kamera-Experten hat es jetzt eine dicke Überraschung gegeben.

Samsung Galaxy Z Fold 3 schlägt Galaxy S21 Ultra im Kamera-Ranking

Mit 124 Punkten hat sich das Galaxy Z Fold 3 noch vor dem Galaxy S21 Ultra platzieren können (Quelle: DxOMark). Der Abstand zwischen beiden Samsung-Smartphones ist zwar nicht weltbewegend und beträgt nur einen Punkt, dennoch ist die bessere Platzierung des Galaxy Z Fold 3 bemerkenswert – immerhin handelt es sich hier um ein Falt-Smartphone und kein klassisches Flaggschiff wie das Galaxy S21 Ultra.

Beim Galaxy Z Fold 3 muss Samsung bauartbedingt einige Kompromisse eingehen, denn alle Komponenten müssen um das faltbare Display herum konstruiert werden. Viele Bauteile sind Spezialanfertigungen, die zum Beispiel dünner und leichter sind, damit das Gewicht des Falt-Handys nicht zu hoch ausfällt.

Dass sich trotz dieser Limitierungen das Galaxy Z Fold 3 gegenüber dem Galaxy S21 Ultra durchsetzen konnte, ist nicht weniger als eine kleine Sensation. So hat das Galaxy Z Fold 3 in den Einzelkategorien abgeschnitten:

Foto: 134 Punkte

Zoom: 66 Punkte

Video: 103 Punkte

Im Video: Das Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3.

Samsung muss bei der Kamera zulegen

Trotz der Platzierung über dem Galaxy S21 Ultra ist das Galaxy Z Fold 3 aktuell aber nicht das beste Samsung-Smartphone im Kamera-Ranking. Diese Ehre gebührt dem Galaxy S20 Ultra, das im Januar 2020 vorgestellt wurde. Samsung muss also einen Zahn zulegen, wenn ein fast zwei Jahre altes Smartphone das Beste ist, was man in Sachen Kamera zu bieten hat.