Samsung kann sich freuen, denn trotz der hohen Preise für seine neuen Falt-Handys verkaufen sich diese so gut wie noch nie. Das südkoreanische Unternehmen feiert einen gigantischen Erfolg und kann so seinen Vorsprung vor der Konkurrenz weiter ausbauen.

Samsung verdoppelt Verkaufszahlen von Falt-Handys

Das Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 waren für Samsung schon ein großer Erfolg. Fast alle auf der Welt verkauften Falt-Handys stammten von Samsung. Nun hat das Unternehmen verkündet, dass die Verkaufszahlen weiter sehr gut entwickeln. Die Auslieferungen des Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 haben sich im Vergleich zu den Vorgängern verdoppelt (Quelle: koreatimes).

Von früheren Berichten wissen wir, dass das Galaxy Z Flip deutlich beliebter ist als das spürbar teurere Galaxy Z Fold. Genau das bestätigt Samsung dieses Mal. Das Verhältnis soll bei 6 zu 4 liegen – zum Vorteil des Galaxy Z Flip 4. Das liegt aber nicht nur am Preis, sondern auch an den Upgrades, die Samsung dem Klapp-Handy spendiert hat. Insbesondere der Akku und die Kamera wurden verbessert, die bei dem Vorgänger noch kritisiert wurden. Kundinnen und Kunden des Galaxy Z Fold 4 freuen sich laut Samsung über das spürbar bessere Multitasking und den Stift.

Im Video stellen wir euch beide Falt-Handys im Detail vor:

Falt-Handys von Samsung könnten schnell im Preis fallen

Das Interesse am Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 könnte mit der Zeit weiter zunehmen. An den Vorgängern hat man schön gesehen, wie schnell die Preise dieser doch noch exotischen Smartphones fallen. Samsung freut sich jetzt schon über ein doppelt so hohes Interesse und das könnte noch weiter steigen, wenn die Preise ähnlich schnell wie bei den Vorgängern fallen. Wir werden die Preise in jedem Fall im Blick behalten und werden euch informieren, wenn ihr Geld beim Kauf sparen könnt. Samsung hatte in jedem Fall den richtigen Riecher. Das beweist das große Interesse.

