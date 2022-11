Samsung hat mit den A-Klasse-Smartphones immer große Erfolge gefeiert. Doch in diesem Jahr läuft es mit dem Galaxy A53 nicht so gut. Auch deswegen könnte der Nachfolger Galaxy A54 mit einigen Verbesserungen früher erscheinen. So ist das Smartphone jetzt schon bei der Zulassungsbehörde aufgetaucht.

Samsung Galaxy A54 kommt bald

Samsung hat das Galaxy A53 Mitte März 2022 vorgestellt. Deswegen wird eigentlich erwartet, dass das Galaxy A54 ebenfalls im März 2023 enthüllt wird. Es könnte aber anders kommen, denn das Galaxy A54 ist jetzt schon bei der chinesischen Zulassungsbehörde aufgetaucht. Das passiert meist 2 Monate vor der offiziellen Vorstellung. So war es auch beim Galaxy A52 und Galaxy A53 (Test). Beide Smartphones sind jeweils im Januar bei der Zulassungsbehörde aufgetaucht und wurden im März darauf vorgestellt (Quelle: GSMArena). Das Galaxy A54 könnte also schon Mitte Januar 2023 enthüllt werden. Das wären ganze zwei Monate früher.

Doch was erwartet uns mit dem Galaxy A54? Samsung soll laut letzten Gerüchten an einigen Stellen nachbessern. Statt der 64-MP-Kamera soll es eine 50-MP-Kamera geben, die eine bessere Bildqualität ermöglicht. Die überflüssige Tiefenkamera soll zudem gestrichen werden. Weiterhin will sich Samsung im Bereich der Akkulaufzeit weiter von der Konkurrenz absetzen. Der Akku soll nämlich auf 5.100 mAh anwachsen und so eine höhere Akkulaufzeit ermöglichen. Ansonsten dürfte es wie immer einen etwas stärkeren Prozessor und ein neues Display geben. Bleibt zu hoffen, dass der Preis nicht zu stark in die Höhe schnellt.

Die aktuellen Samsung-Smartphones im Video:

Samsung Galaxy A53 5G und A33 5G: Highlight vorgestellt

Samsung Galaxy A53 mittlerweile viel günstiger

Während sich das Samsung Galaxy A54 angekündigt, wurde das Galaxy A53 in den letzten Monaten immer günstiger. Wenn ihr also nicht direkt auf das vermutlich teurere Galaxy A54 warten wollt, könnt ihr auch zum aktuellen Modell greifen. Zum Marktstart war es etwas zu teuer, da es nur ein 5G-Modell gibt, doch mittlerweile sind die Preise in Ordnung. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Preisverfall zum Galaxy A53.

