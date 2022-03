Mit der Galaxy Watch 4 hat Samsung den Grundstein für seine Smartwatch-Zukunft gelegt. Das Unternehmen hat technisch ordentlich aufgerüstet und ist beim Betriebssystem zu Google gewechselt. Mit der Galaxy Watch 5 soll es dann auch wieder neue Features geben. Eines davon wurde jetzt bekannt. Das kann nicht einmal die Apple Watch.

Samsung Galaxy Watch 5 kann Temperatur messen

Was fehlt modernen Smartwatches eigentlich noch? Sie können im Grunde schon fast alles. Ihr könnt mit der Galaxy Watch 4 (zum Test) Hilfe bekommen, wenn ihr stürzt, den Blutdruck messen, Puls überwachen und sogar ein EKG erstellen. Mit der Galaxy Watch 5 soll aber auch die Körpertemperatur einfach gemessen werden können (Quelle: ETNews). So eine Funktion liegt absolut nah, denn man hat die Smartwatch eh am Arm und erleichtert so die permanente Überwachung der Körpertemperatur.

Das ist nicht nur in Zeiten von Corona wichtig, wo man anhand einer erhöhten Temperatur eine mögliche Infektion mit dem Virus feststellen kann, sondern auch beim Sport oder im Alltag. Eine zu hohe Körpertemperatur kann zu Unwohlsein führen. Samsung hat wohl die Probleme gelöst, die für eine ungenaue Messung der Temperatur mit einer Smartwatch gesorgt haben. Sowohl Samsung als auch Apple sollen wohl schon länger an dieser Technologie arbeiten. Mit der Galaxy Watch 5 könnte Samsung nun vorlegen.

Was die Galaxy Watch 4 von Samsung so alles kann:

Messung der Körpertemperatur nur für Samsung-Nutzer?

Die große Frage wird sein, ob Samsung diese Funktionen allen Menschen zur Verfügung stellt oder nur denen, die auch ein Samsung-Smartphone besitzen. Das ist beispielsweise bei der Messung des Blutdrucks und der Erstellung eines EKGs der Fall. Samsung schottet sich mit der Galaxy Watch ab und könnte auch die Messung der Temperatur exklusiv mit einem Samsung-Handy ermöglichen. Die Vorstellung findet im Herbst statt. Spätestens dann erfahren wir alle Details zu der neuen Smartwatch.

