Die bekannte Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner alias Doc Caro und Sat.1 gehen wieder getrennte Wege. Obwohl die Serie Doc Caro - Einsatz mit Herz für gute Quoten beim Sender sorgte, soll es keine neuen Episoden der Dokuserie mehr geben. Zu den Gründen äußert sich Sat.1 nicht direkt. Sie seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Sat.1 Facts

Sat.1 stellt Doc Caro – Einsatz mit Herz ein

Nach der ersten Staffel wird es keine zweite geben: Sat.1 hat bestätigt, dass das Doku-Format mit der Notfallmedizinerin Dr. Carola Holzner keine Zukunft beim Sender hat. Für Fans der Serie mit Doc Caro dürfte das Aus überraschend kommen, zumal nicht wenige Zuschauer am Donnerstagabend den Sender einschalteten. An schlechten Quoten dürfte der Abschied also nicht liegen.

Warum es keine zweite Staffel geben wird, hat Sat.1 nicht erläutert. Etwas nebulös gibt man nur an, dass es zwar „gute Gründe“ für das Aus geben würde, doch diese seien „nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“. Unbestätigten Berichten nach soll nicht nur die Serie, sondern auch die Zusammenarbeit mit Dr. Holzner insgesamt eingestellt werden (Quelle: DWDL.de).

Im November 2022 wurde bekannt, dass Dr. Holzner von Unbekannten bedroht wurde. Die Hass-Nachrichten sind auch in der Serie selbst aufgegriffen worden. Die Notfallmedizinerin dürfte sich jetzt wieder auf ihre Arbeit in einem Krankenhaus in Duisburg und ihr eigenes Video-Blog konzentrieren. Ob der Spagat zwischen wichtiger medizinischer Arbeit und einem Engagement bei Sat.1 am Ende vielleicht zu viel war, haben weder der Sender noch die Ärztin kommentiert.

Im Video: Der große Streaming-Vergleich.

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Sat.1: Doch kein „Klartext mit Herz“

Sat.1 hatte sich für Doc Caro viel vorgenommen. Bei der Bekanntgabe der exklusiven Zusammenarbeit mit Dr. Holzner hieß es noch, dass der Sender „Klartext mit Herz“ bieten und „den Menschen hinter der Ärztin zeigen“ wollte.