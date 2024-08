Smartphone-Akku immer voll: Verrücktes Gadget macht es möglich

EcoFlow ist bekannt für seine Powerstations, Solarmodule, Akku-Speicher und das Balkonkraftwerk, doch nun wurde mit dem Power Hat ein komplett neues Produkt eingeführt. Es handelt sich dabei um einen Sonnenhut, der mit Solarzellen und USB-Anschlüssen ausgestattet ist. Damit könnt ihr euer Handy unterwegs in wenigen Stunden aufladen. Im Video oben könnt ihr euch den Power Hat in Aktion anschauen. Eine große Frage bleibt aktuell noch offen.

EcoFlow führt Power Hat ein

Wenn ihr euch im Sommer viel draußen bewegt, dann kennt ihr das Problem. Es werden viele Fotos gemacht, Musik gehört und navigiert. Das geht schnell auf den Akku und ihr müsst zu einer Powerbank greifen, um über den Tag zu kommen. Wäre es nicht cool, wenn ihr einen Sonnenhut tragen könntet, der euer Handy die ganze Zeit auflädt? Genau das hat EcoFlow mit dem Power Hat umgesetzt (bei EcoFlow anschauen).

Der Power Hat von EcoFlow lädt euer Smartphone unterwegs auf. (Bildquelle: EcoFlow)

Der Power Hat schützt euch nicht nur vor der Sonne, sondern produziert dabei Energie. Es sind Solarzellen mit einer Gesamtleistung von 12 Watt installiert. Damit könnt ihr ein typisches Smartphone mit einem 4.000-mAh-Akku im Idealfall in drei bis vier Stunden aufladen. Das dürfte aber nur bei perfekter Sonneneinstrahlung realistisch sein.

Wenn ihr den Hut tragt und euch bewegt, dann dürfte der Ertrag geringer ausfallen. Doch es dürfte reichen, damit sich das Smartphone während des Tages etwas auflädt. Außerdem könnt ihr alternativ eine Powerbank laden und den Hut irgendwo in der Sonne liegen lassen, wenn ihr Energie speichern wollt. Solar-Powerbanks funktionieren ganz gut.

Kommt der Power Hat von EcoFlow nach Deutschland?

Aktuell könnt ihr den Power Hat von EcoFlow nur in den USA zum Preis von 79 US-Dollar vorbestellen. Es handelt sich um einen Einführungspreis. Normalerweise müsst ihr dafür 129 US-Dollar zahlen. Laut unserem Kontakt bei EcoFlow soll der Power Hat in einigen Monaten auch in Deutschland angeboten werden. Ein konkretes Datum und ein Preis wurden uns nicht genannt.

