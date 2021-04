Nicht jeder Entwickler einer Android-App möchte eine sinnvolle Idee umsetzen. Es gibt auch Anwendungen, die einfach Spaß machen sollen. Genau so eine Android-App im Wert von 14,99 Euro gibt es aktuell im Google Play Store kostenlos zum Download.

Android-App kostenlos: „Ultimate Useless Finger Finder“ gratis statt für 14,99 Euro

Wenn schon im Titel „nutzlos“ steht, dann sollte man sich die Android-App auf keinen Fall kaufen. Die Anwendung „Ultimate Useless Finger Finder - Money For Nothing“ – übersetzt „Ultimativer nutzloser Fingersucher - Geld für nichts“ – macht nämlich nichts anderes, als die Position eurer Finger auf dem Display anzuzeigen. Diese Gag-App gab es bisher in einer kostenfreien Version, nun gibt es aber die Premium-Ausführung, die normalerweise 14,99 Euro kostet – ohne Mehrwert. Tatsächlich richtet sich dieser Spaß an alle, die einfach Geld verschwenden wollen. Nutzt also eure Möglichkeit, die 14,99-Euro-App kostenlos zu erhalten – oder lasst es einfach. Bis zum 8. April 2021 könnt ihr zuschlagen.

Ultimate Useless Finger Finder - Money For Nothing Entwickler: BibiOnFire

Auch wenn die Android-App im ersten Moment nutzlos erscheint, ist sie das gar nicht. Wenn man es nämlich genau nimmt, dann handelt es sich um eine Multi-Touch-Test-App. Damit kann man im Grunde also feststellen, ob ein Handy multitouchfähig ist. Früher waren solche Anwendungen sehr beliebt, denn nicht alle Handy konnten damals zwei Finger gleichzeitig auf dem Bildschirm erkennen. Mittlerweile können das aber alle Modelle und die App ist quasi überflüssig.

Ist die kostenlose Android-App gefährlich?

Im Google Play Store wird die Android-App „Ultimate Useless Finger Finder - Money For Nothing“ mit 4,1 von 5 Sternen bewertet. Insgesamt gab es bisher knapp über 100 Downloads. Bei normalerweise 14,99 Euro ist das kein Wunder. Ein Nutzer schreibt, dass die Android-App Malware enthält. Der Entwickler widerspricht den Vorwürfen. Rein von den Berechtigungen können wir uns das auch nicht vorstellen. Es wird nur auf den Vibrationsmotor zugegriffen. Sonst werden keine Berechtigungen eingeholt.