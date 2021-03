Aktuell gibt es im Windows-Store ein richtig gutes Angebot. Dort wird nämlich ein PDF-Programm verschenkt, das normalerweise knapp 20 Euro kostet. Besonders für Menschen, die aktuell im Home-Office arbeiten, ist so ein Programm Pflicht.

Windows 10 Facts

PDF Editor Reader & Converter kostenlos im Windows Store

Es gibt bestimmte Programme, die man als Windows-Nutzer einfach haben muss. Dazu gehört auch ein anständiges PDF-Programm, mit dem man die Dateien nicht nur lesen, sondern auch bearbeiten kann. Solche Programme sind aber meist sehr teuer. Bis zum 30. März 2021 läuft im Windows Store eine Aktion, bei der ihr die Anwendung „PDF Editor Reader & Converter“ kostenlos erhalten könnt. Ihr spart satte 19,99 Euro und bekommt einen großen Funktionsumfang. Folgende Möglichkeiten habt ihr in dem Programm:

PDFs in Text umwandeln

Mehrere PDFs zusammenführen

Eine PDF in mehrere Dateien teilen

Bilder in PDF umwandlen

Hintergrund der PDF ändern

Bilder auf PDF extrahieren

uvm.

PDF Editor Reader & Converter : Merge PDF ,Split PDF , Image To PDF Entwickler: Idealpandaapps

Laptop-Bestseller bei Amazon

Der Funktionsumfang ist sehr groß, es gibt aber auch noch Bereiche, die man später freischalten muss. So ist beispielsweise trotz eines angeblichen Preises von 19,99 Euro noch Werbung vorhanden, die man für einen gewissen Betrag zusätzlich abschalten kann. Man bekommt also keine komplette Vollversion, sondern muss eventuell doch noch etwas drauflegen, wenn einem Dinge fehlen. Da das Programm aktuell aber kostenlos ist, kann man einen Versuch wagen und es zur Not einfach wieder deinstallieren.

So sieht die Zukunft von Windows aus:

PDF24 Creator: Die kostenlose Alternative

Wer eine wirklich kostenlose Alternative mit ähnlichem Funktionsumfang sucht, sollte sich PDF24 Creator anschauen. Dieses Programm bietet im Grunde die gleiche Ausstattung, ist aber immer kostenlos zu haben. In die Bedienung muss man sich zwar erst einarbeiten, dabei hilft euch GIGA aber auf dieser Seite. Wer nach einem umfangreichen PDF-Tool sucht, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse.