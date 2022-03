In Apples App Store gibt's eine ganze Reihe ergänzender Foto- und Kamera-Apps fürs iPhone. Die können etwas, was Apples eigene Kamera-App meist nicht kann. So auch diese Sammlung von vier Foto-Apps – kosten normalerweise zusammen knapp 22 Euro, sind aktuell aber kostenlos erhältlich.

Ergänzende Foto- und Kamera-Apps fürs iPhone werden gerne mitgenommen. Erst recht, wenn sie so sinnvoll sind wie die folgenden Anwendungen fürs Apple-Handy. Zusammen kosten die Apps fürs iPhone regulär 21,96 Euro, gegenwärtig aber bekommen wir sie für 0 Euro – sind also kurze Zeit kostenlos. Werbung oder In-App-Käufe gibt's nicht, kostenlos ist wirklich kostenlos.

Doch für wie lange? Wissen wir leider nicht. Man sollte also einerseits schnell zuschlagen und diese noch rechtzeitig herunterladen und anderseits vor dem Download den Preis nochmals prüfen. Was ist im Angebot?

HarrisCamera kostenlos fürs iPhone statt für 4,99 Euro

HarrisCamera fürs iPhone (Bildquelle: Apple App Store)

Diese App erstellt einen ganz bestimmten Effekt, den sogenannten „Harris-Shutter-Effekt“, auch bekannt als „Tri-Filter-Effekt“. Dabei handelt es sich um einen klassischen analogen Fotoeffekt, der letztlich durch Mehrfachbelichtungen mit verschiedenen Farbfiltern erzielt wird – schaut richtig cool aus.

App-Bewertung im App-Store: 5 von 5 Sternen.

Systemvoraussetzung:ab iOS 12.

HarrisCamera Entwickler: Shota Nakagami

Bei den bisherigen Nutzerinnen und Nutzern kommt die App gut an, mal eine einzelne Meinung herausgepickt:

Sehr gut!

Diese App macht aus 3 Fotos ein Bild. Es kommt natürlich drauf an, die RICHTIGEN Fotos auszuwählen, damit das Ergebnis auch ansehnlich wird! Hier ist etwas Fingerspitzengefühl und auch Fantasie gefragt! Ich find es gut!

ZebraFilm kostenlos fürs iPhone statt für 3,99 Euro

ZebraFilm fürs iPhone (Bildquelle: Apple App Store)

Eine App für Freunde der Schwarz-Weiß-Fotografie, denn die erhalten wunderschöne Filter und Kamerawerkzeuge speziell für diese beliebte Art und Weise der Fotoerstellung.

App-Bewertung im App-Store: 4,1 von 5 Sternen.

Systemvoraussetzung: ab iOS 11.

ZebraFilm Entwickler: Shota Nakagami

LightLeaker kostenlos fürs iPhone statt für 2,99 Euro

LightLeaker fürs iPhone (Bildquelle: Apple App Store)

Früher galten sogenannte Streulichter beziehungsweise Lichtlecks als unschöne Fehler in der Fotografie, heute sind sie Stilmittel und mit dieser App kann man sie auf vielfältige Weise erzeugen – perfekt für den gekonnten Instagram-Auftritt.

App-Bewertung im App-Store: 4,8 von 5 Sternen.

Systemvoraussetzung: ab iOS 11.

LightLeaker Entwickler: Shota Nakagami

Filme – Analog Photo Editor kostenlos fürs iPhone statt für 9,99 Euro

Filme – Analog Photo Editor fürs iPhone (Bildquelle: Apple App Store)

Noch mehr analoge Filter und Effekte für eure Fotos. Da kann man seine Kreativität so richtig ausleben. Im aktuellen Bundle sonst mit knapp 10 Euro die teuerste App, die es momentan jedoch gratis gibt.

App-Bewertung im App-Store: 5 von 5 Sternen.

Systemvoraussetzung: ab iOS 11.

Filme — Analog Photo Editor Entwickler: Filme LLC

Unterm Strich: Eine wunderbare Gelegenheit, die eigene Sammlung an Foto- und Kamera-Apps fürs iPhone aufzuwerten. Kann man in jedem Fall mal probieren, solange die Apps noch kostenlos sind.

