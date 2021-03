Wenn Fotos plötzlich weg sind und damit Momente im Leben verloren gehen, die man für immer festhalten wollte, ist die Enttäuschung sehr groß. Im schlimmsten Fall kann man versuchen, die Bilder mit einer App zu retten. Genau so eine Android-App gibt es aktuell kostenlos im Google Play Store.

Android-App kostenlos: „Foto Video und Audio - Wiederherstellung“ gratis statt für 3,99 Euro

An Apps wie „Foto Video und Audio - Wiederherstellung“ denkt man erst, wenn es schon zu spät ist. Fotos, Videos oder Audiodateien wurden dann meist schon gelöscht oder sind beschädigt. Ist das der Fall, sucht man nach Lösungswegen und Tipps, um die Dateien wiederherzustellen. Es gibt viele Programme, Apps und Dienste, die genau das versprechen. Einige davon funktionieren, andere nicht. Es kommt immer ganz auf die Situation an. Genau das gilt auch für die aktuell kostenlos erhältliche Android-App „Foto Video und Audio - Wiederherstellung“, die in der Pro-Version kostenlos angeboten wird. Damit lassen sich nämlich gelöschte oder beschädigte Dateien wiederherstellen.

Photo & Video & Audio Recovery Deleted - PRO Entwickler: Detective Studio

Insgesamt wurde die Android-App bisher „nur“ über 10.000 Mal heruntergeladen, hat aber über 3.500 Bewertungen im Google Play Store. Besonders bei solchen Apps legen die Nutzer großen Wert darauf mitzuteilen, ob die Anwendung funktioniert. Und genau das tut sie in den meisten Fällen, oft aber auch nicht. Deswegen gibt es 4 von 5 Sternen und ein starkes Gefälle bei den Bewertungen. Es gibt nämlich auch viele Situationen, in denen die Wiederherstellung nicht geklappt hat. Das ist immer der Fall, wenn die Dateien zu stark beschädigt wurden oder die Löschung zu lange her ist. Dann wurde der Speicher meist schon überschrieben. Oft klappt es aber und man hat Fotos, Video und Audiodateien wieder.

Fotos und Videos in der Cloud sichern

Um die Gefahr vom Verlust von Fotos und Videos zu minimieren, sollte man seine Daten zusätzlich in der Cloud sichern. Dort sind die Dateien auf großen Servern verteilt und nicht nur auf eurem Handy. Sollte sich der Speicher von eurem Handy mal verabschieden oder die Speicherkarte beschädigt sein, habt ihr so immer noch die Bilder zur Verfügung und könnt von überall darauf zugreifen. Alternativ bietet sich natürlich auch eine Sicherung auf einem anderen Datenträger an.