Samsung bietet eine Vielzahl von verschiedenen Android-Smartphones an. In Indien wurde jetzt aber ein ganz besonderes Handy vorgestellt, das gerne auch den Weg auf den deutschen Markt finden kann. GIGA hat alle Details für euch.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy M12: Der echte Preis-Leistungs-Kracher?

Chinesische Smartphone-Hersteller drücken mit voller Macht auf den deutschen Markt. Besonders im Niedrigpreissektor gibt es eine unglaublich große Auswahl. Samsung lässt sich das natürlich nicht bieten. Mit dem Galaxy A52 kommt bald ein neues Modell auf den Markt, das in der Mittelklasse auftrumpfen soll. Im Einsteigersegment könnte aber das bisher nur in Indien und Vietnam vorgestellte Galaxy M12 den Ton angeben. Die Ausstattung ist bei einem Preis von umgerechnet unter 150 Euro überraschend gut. So etwas traute man Samsung bisher nicht zu. Genau deswegen hoffen wir, dass dieses Handy den Weg nach Deutschland findet.

So kommt das Samsung Galaxy M12 nämlich mit einem 90-Hertz-Display. Findet man in der Preisklasse sonst nur bei der chinesischen Konkurrenz. Es gibt zudem direkt einen dicken 6.000-mAh-Akku, der sogar zügig aufgeladen werden kann. Für gute Fotos soll eine 48-MP-Quad-Kamera sorgen. Angetrieben wird das Handy vom Exynos 850, dem je nach Version 4 oder 6 GB RAM und 64 oder 128 GB internen Speicher zur Verfügung stehen, der erweitert werden kann. Im Gegensatz zu High-End-Smartphones von Samsung sind hier noch ein microSD-Slot und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse vorhanden. Das Netzteil dürfte auch zum Lieferumfang gehören.

Smartphone-Besteller bei Amazon

Was das Samsung Galaxy M12 noch so drauf hat:

Kommt das Samsung Galaxy M12 nach Deutschland?

Samsung hat beim Galaxy M12 klar den Fokus auf Länder gesetzt, wo günstigere Smartphones eine größere Bedeutung als bei uns haben. Entsprechend wurde das Handy zuerst dort vorgestellt. Die Chancen stehen aber nicht so schlecht, dass dieses Handy auch zu uns kommt. Immerhin gibt es in Deutschland einige Modelle der M-Serie im Angebot und die verkaufen sich auch sehr gut. Dem Galaxy M12 stehen wir also mit offen Armen gegenüber.