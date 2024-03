Statt 59,99 Euro bald gratis: Epic schenkt euch ein besseres Sci-Fi-RPG als Starfield

Starfield war für viele Spieler eine Enttäuschung. Wer seitdem auf der Suche nach einem besseren Sci-Fi-RPG ist, kann in der nächsten Woche einfach den Epic-Games-Store-Orbit ansteuern und The Outer Worlds in der Spacer’s Choice Edition einsacken – und zwar vollkommen kostenlos.

Epic Games verschenkt The Outer Worlds

Jeden Donnerstag bietet Epic Games für eine Woche neue Gratis-Spiele an. Bis zum 28. März um 16:00 Uhr können sich PC-Spieler noch Call of the Wild: The Angler und Invincible Presents: Atom Eve kostenlos schnappen. Anschließend gibt es bis zum 4. April um 16:00 Uhr Islets gratis (im Epic Games Store anschauen).

Eigentlich verrät Epic Games auch erst mit dem Start des neuen Gratis-Spiels, worauf sich Kunden in der kommenden Woche freuen können – doch dieses Mal wurde die Überraschung verdorben. Der gut informierte Leaker billbil-kun, der vor allem für seine PS-Plus-Leaks bekannt ist, hat vorab via Dealabs enthüllt, welches Spiel es ab dem 4. April um 16:00 Uhr im Epic Games Store gratis gibt:

Das Sci-Fi-RPG von Entwickler Obisidian erschien ursprünglich 2020 und wurde 2023 im Rahmen der Spacer’s Choice Edition noch einmal neu aufgelegt, die an der Grafikschraube dreht, die Level-Grenze eures Charakters erhöht und alle DLCs beinhaltet.

Erste Szenen aus der überarbeiteten Version von The Outer Worlds gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition Trailer

Echte Schnäppchenfüchse haben The Outer Worlds in der Spacer’s Choice Edition eventuell schon in ihrer Spielebibliothek, denn das Sci-Fi-RPG wurde bereits Weihnachten 2023 von Epic Games gratis angeboten.

Für wen lohnt sich The Outer Worlds?

Im GIGA-Test konnte The Outer Worlds eine Wertung von 8,5 von 10 möglichen Punkten erreichen. Kollege Alexanders Gehlsdorf war recht angetan vom Weltraumabenteuer. Echte Innovationen sucht man zwar vergebens, doch wer mit den aktuelleren Spielen von BioWare und Bethesda zuletzt nicht wirklich warm wurde und nach einer adäquaten Alternative sucht, sollte The Outer Worlds auf jeden Fall eine Chance geben.

Wer einen Blick auf die User-Bewertung auf Metacritic von The Outer Worlds und Starfield wirft, wird feststellen, dass die PC-Version von The Outer Worlds besser abschneidet. Starfield erreicht nur schlappe 5,6 Punkte. Bei The Outer Worlds sind es immerhin 7,3 Punkte – zumindest bei der Originalversion von 2020. Die Spacer’s Choice Edition liegt aktuell bei einer Wertung von 6,0 Punkten, was jedoch vor allem daran liegt, dass die Performance der PC-Version zum Release eine Katastrophe war (Quelle: Metacritic).

Inzwischen hat Obsidian jedoch einige Updates nachgeschoben, die das Problem beseitigt haben. Unterm Strich läuft das Original immer noch flüssiger. Das ist jedoch nicht verwunderlich, wenn sich bedenkt, dass die Spacer’s Choice Edition eine deutlich bessere Grafik bietet.

Epic Games verschenkt The Outer Worlds in der Spacer’s Choice Edition voraussichtlich vom 4. April um 16:00 Uhr bis zum 11. April um 16:00 Uhr. Bislang handelt es sich zwar nur um ein Leak, doch da billbil-kun bisher mit jeder seiner Vorhersagen Recht behielt, gehen wir fest davon aus, dass das auch dieses Mal wieder der Fall sein wird.