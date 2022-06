Schnäppchenalarm in Apples App Store – aktuell können wir knapp 9 Euro sparen, wenn wir uns die Mal- und Zeichen-App „Sketch Tree“ in der sonst kostenpflichtigen Pro-Version jetzt gratis für iPhone und iPad herunterladen. Doch was macht man damit?

9 Euro gespart: Kreative Mal- und Zeichen-App für iPhone und iPad

Mit der iPhone- und iPad-App „Sketch Tree Pro - My Art Pad“ erhalten wir ein mobiles Mal- und Zeichen-Programm. Laut Entwickler wurde die App speziell für Kreativprofis entworfen. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf realistische Pinsel und „bahnbrechenden“ Aquarellfarben, so die Macher der App. Ergo: Wer will und das nötige Talent besitzt, der weckt seinen inneren Picasso. Regulär zahlt man dafür 8,99 Euro im App Store, jetzt erhält man die App aber für kurze Zeit kostenlos.

Die App App „Sketch Tree Pro - My Art Pad“ auf einen Blick. (Bildquelle: Apple App Store)

In jedem Fall gibt's zahlreiche Features, die an dieser Stelle genannt seien:

über 80 feine Pinsel und Aquarellpinsel

Hilfswerkzeuge für Verschmieren, Lineal, Walze, Füllen, Schneiden

unbegrenztes Rückgängigmachen und Wiederherstellen

fortgeschrittenes Ebenensystem

Skizzieren, Tuschmalerei und andere Bildbearbeitung

64-fache Vergrößerung, hochpräzise Rasteranzeige

Erwähnenswert: In-App-Käufe gibt's keine, kostenlos ist dem Fall also wirklich kostenlos. Ebenso positiv, von der App werden keinerlei Daten von den Nutzern erfasst beziehungsweise gesammelt.

Achtung – vor dem Herunterladen bitte nochmals den Preis prüfen, da die Aktionsdauer unbekannt ist:

Sketch Tree Pro - My Art Pad Entwickler: guangxie chen

Wie gut schlägt sich Sketch Tree Pro?

Doch was taugt die App am Ende wirklich, was sagen bisherige Anwenderinnen und Anwender? Die App „Sketch Tree Pro - My Art Pad“ gibt ein durchschnittliches bis gutes Bild ab. Im deutschen App Store reicht es für 3,9 von 5 maximalen Sternen bei 27 Bewertungen. Schon besser und etwas repräsentativer im US-Store, dort gibt's 4,2 von 5 bei über 260 Bewertungen. Eine positive Meinung sei herausgegriffen:

Sehr gute Zeichen App

Im Vergleich zu Apples Notizen App, ist der Funktionsumfang um einiges erweitert. Gefällt mir sehr gut. Thanks!

Die Anforderungen an iPhone und iPad sind recht bescheiden, es genügt iOS 9.1 oder höher und etwas mehr als 50 MB Speicherplatz. Damit sollten auch ältere Geräte keine Probleme haben. Wichtig: Wie immer gilt: Vor dem Download den Preis nochmals überprüfen, denn es ist nicht bekannt, wie lange die App noch kostenlos sein wird.