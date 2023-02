Ein Horror-Shooter, bei dem bis zu vier Spieler gleichzeitig auf Zombie-Jagd gehen können, sorgt auf Steam aktuell für Wirbel. Mit einem satten Rabatt von 75 Prozent erlebt Back 4 Blood in den Charts gerade eine Art zweiten Frühling.

Für viele Horror-Fans konnte der Multiplayer-Shooter Back 4 Blood bei seinem Release im Oktober 2021 leider nicht das abliefern, was sie sich gewünscht haben – zu schwer wogen die Erwartungen an den spirituellen Nachfolger von Left 4 Dead. Doch nun ballert sich das Spiel mit einem Rabatt von 75 Prozent erneut in die Steam-Charts.

Back 4 Blood: Horror-Shooter stürmt die Steam-Charts

In Back 4 Blood müsst ihr euch in einer Zombie-Epidemie einer Armee von Mutierten entgegenstellen – der Shooter lässt euch die Kampagne allein oder mit bis zu drei anderen Spielern im Koop-Modus zocken. Darüber hinaus könnt ihr im PvP-Multiplayer-Modus auch gegen andere Spieler antreten. Nach dem Release von 3 DLCs hat Entwickler Turtle Rock zwar bekannt gegeben, dass das Spiel keine weitere Unterstützung erhalten würde, doch die Server bleiben weiterhin online und die Kampagne lässt sich ebenfalls offline zocken.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Back 4 Blood an:

Back 4 Blood - Launch Trailer

Aktuell macht der Zombie-Koop-Shooter wieder in den Steam-Charts auf sich aufmerksam. Auch wenn die Bewertungen des Spiels seit dem Release äußerst gespalten waren und es auf Steam deshalb nur eine Ausgeglichene Wertung vorzeigen kann, greifen offenbar viele Spieler bei dem derzeitigen 75-Prozent-Rabatt zu. Back 4 Blood kostet auf der PC-Plattform derzeit nur 14,99 Euro statt 59,99 Euro. Das Angebot endet am 20. Februar 2023.

Back 4 Blood Turtle Rock Studios

Steam-Charts: Hogwarts Legacy, The Elder Scrolls und mehr an der Spitze

Während sich der Horror-Shooter Back 4 Blood wieder langsam in die Steam-Charts vorkämpft, thront an der Spitze bereits seit einiger Zeit das neue Harry-Potter-RPG Hogwarts Legacy, das auch auf Twitch bereits als Rekordbrecher aufgefallen ist. Auch die The-Elder-Scrolls-Reihe macht in den Bestseller-Charts derzeit auf sich aufmerksam – das Kult-RPG-Franchise ist derzeit gleich mit zwei Einträgen an der Spitze der Topseller-Liste vertreten und einer davon ist ebenfalls um 75 Prozent im Preis reduziert.

