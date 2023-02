Anime-Games sieht man nicht allzu oft in den Steam-Charts, aber eine beliebte Spiele-Reihe hat es dennoch geschafft: Die Rede ist von Yu-Gi-Oh. Der Ableger Master Duel feiert Geburtstag und verteilt deswegen reichlich Geschenke an die Community. Die sagen „Danke“ und katapultieren das Spiel in die Top 10.

Seltene Karten katapultieren Yu-Gi-Oh in die Charts

Yu-Gi-Oh ist Kult! Ob als Manga, Anime oder eben als handfestes Kartenspiel. Dafür sprechen zum Beispiel die rund 50 Millionen Downloads, die das Mobile Game Yu-Gi-Oh! Duel Links im Google Play Store vorweisen kann. Und weil die Marke so erfolgreich ist, spendiert Publisher Konami dem Kartenspiel in regelmäßigen Abständen neue Spiele.

So wurde 2022 unter anderem Yu-Gi-Oh! Master Duel für den PC und Mobilgeräte veröffentlicht. Der kostenlose Card Battler erfreut sich seitdem auf beiden Plattformen großer Beliebtheit und hat es pünktlich zum ersten Geburtstag auch in die Steam-Charts geschafft.

Ermöglicht wurde dieser Erfolg durch ein neues Event. Wer sich nämlich aktuell in das Spiel einloggt, der kann bis zu drei UR Tickets erhalten. Diese Tickets lassen sich dann wiederum gegen Jubiläum-Packs eintauschen. Ein solches Pack garantiert eine besonders seltene Karte – eine sogenannte Royal Finish UR Karte. Außenstehende werden hier vermutlich nur noch Bahnhof verstehen.

Darüber hinaus hat Konami ein Spezialbundle zum 1. Jubiläum veröffentlicht, das eine besonders seltene UR-Karte enthält und zwar „Dunkler Magier“ (Royal Finish) mit alternativer Illustration. Dazu gibt es noch 30 Master-Packs und weiteres Zubehör.

Wer also mit dem Gedanken spielt (wieder) in das Spiel einzusteigen, der sollte seine Chance noch heute nutzen.

Das etwas andere Yu-Gi-Oh-Spiel

Wer übrigens eine neue Variante des Kartenspiels kennenlernen will, der sollte sich Yu-Gi-Oh! Cross Duel näher anschauen. Hier duellieren sich vier Spieler gleichzeitig. Also jeder gegen jeden.

Das Mobile Game ist ebenfalls im letzten Jahr erschienen und hat für einiges Aufsehen unter den Fans gesorgt. Mehr dazu in diesem Artikel:

