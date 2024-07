Steam: Rennspiel-Sim rast in die Topseller

Für Rennspiel-Fans, die nicht selbst hinters Steuer wollen, sondern lieber hinter den Kulissen agieren, ist mit F1 Manager 2024 der neuste Teil aus der Reihe der Rennspiel-Simulationen von Frontier Developments erschienen.

Im F1 Manager 2024 übernehmt ihr die Führung über ein Team in einer der weltweit bekanntesten Rennsportarten – der Formel 1. In der Management-Sim seid ihr bekanntermaßen nicht der Fahrer, sondern wie der Name schon verrät, der Manager eures eigenen Rennstalls. F1 Manager 2024 erschien am 23. Juli 2024 und ist der dritte Teil der Reihe von Entwickler Frontier Developments. Auf Steam steigt das Rennspiel direkt in die Topseller ein.

Blitzstart auf Steam

In den internationalen wie deutschen Topsellern auf Valves Plattform Steam steht der F1 Manager 2024 aktuell auf Platz 4 der meistverkauften Spiele. (Quelle: Steam). Beachtet bitte, dass die Topseller in Echtzeit berechnet werden und sich stetig kleine Veränderungen bei der Rangfolge ergeben.

F1® Manager 2024 Frontier Developments

So spielt sich F1 Manager 2024

Für eine neue F1-Saison wählt ihr eines der zehn offiziellen Teams aus, um dieses zu managen. Im dritten Teil dürft jedoch auch zum ersten Mal euer ganz eigenes Team erstellen. Vom Logo, über das Design der Rennanzüge bis zu Fahrern und Personal wählt ihr alles selbst aus und auch die Sponsoren müsst ihr für euch gewinnen.

Ihr habt die Kontrolle über die technischen Aspekte des Wagens, bestimmt über die verwendeten Bauteile und versucht die besten Ingenieure zu bekommen. Als Teamchef müsst ihr das Mentlitätssystem im Auge behalten und auf die Bedürfnisse eurer Fahrer und auch Mitarbeiter eingehen. Euer Management-Stil hat Auswirkungen auf den Erfolg.

Doch auch während des Rennens müsst ihr die von euch festgelegte Strategie durchsetzten und auf aufkommende Probleme reagieren, das gilt natürlich auch für die Fehler der Konkurrenz und wie ihr sie ausnutzen könnt.

F1 Manager 2024 ist wie alle Management-Sims ein Spiel für Freunde von Zahlen, Tabellen, Statistiken und dem Drang das eigene Team zu optimieren. Auf Steam sind die Rezensionen zu 72 Prozent positiv. Kritik gibt es vorwiegend an ein paar in der Serie bekannten Bugs und dass es abseits der Möglichkeit ein eigenes Team zu erstellen, kaum Verbesserungen zum Vorgänger gibt.

Allerdings kostet der F1 Manager 2024 auch nur 34,99 Euro. Auf dem PC ist das Spiel auch im Epic Games Store erhältlich, doch auch auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und der Nintendo Switch könnt ihr euer eigenes F1-Team managen.