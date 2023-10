Super E20 tanken: Erste deutsche Stadt bietet neuen Kraftstoff an

An einer ersten öffentlichen Tankstelle in Baden-Württemberg können Autofahrer ab sofort Super E20 tanken. Das Benzin mit einem Bioethanol-Anteil von 20 Prozent wird von CropEnergies geliefert. Zum Start gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.

Super E20: Neuer Kraftstoff in Mannheim erhältlich

Seit wenigen Tagen können Autofahrer in Mannheim erstmals an einer öffentlichen Tankstelle Benzin mit einem Anteil von 20 Prozent Bioethanol tanken. In der baden-württembergischen Stadt ist eine entsprechende Testphase an einer einzelnen Tankstelle gestartet. Allerdings gibt es zunächst noch eine wichtige Einschränkung: Super E20 steht vorerst nur bestimmten Firmenflotten zur Verfügung. Die breite Öffentlichkeit ist zum Start also noch ausgeschlossen.

Offenbar sollen durch dieses vorsichtige Vorgehen Fehler wie bei der Einführung von E10 im Jahr 2011 vermieden werden. Zunächst wird in kleinem Maßstab getestet, um mögliche technische Bedenken auszuräumen. Ethanol ist korrosiv, daher müssen alle Komponenten, die mit dem Kraftstoff in Berührung kommen, dieser Herausforderung gewachsen sein. Super E20 wird vom Ethanol-Hersteller CropEnergies zur Verfügung gestellt.

Ob Super E20 wirklich einen Fortschritt darstellt, wird von manchen bezweifelt. Tatsächlich hat Ethanol einen geringeren Brennwert als herkömmliches Benzin. Die Folge ist ein leicht erhöhter Verbrauch, der umso stärker ausfällt, je höher der Ethanolanteil ist. DEKRA und ADAC haben in verschiedenen Tests einen Mehrverbrauch von rund 1,5 Prozent gegenüber E5 festgestellt (Quelle: ADAC).

Mit unsere TankenApp findet ihr günstige Spritpreise:

In eigener Sache: Mit unserer TankenApp spart ihr überall Geld Abonniere uns

auf YouTube

Super E20: ADAC begrüßt Einführung

ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze äußerte sich positiv zum Flottenversuch an der Mannheimer Tankstelle. Der Automobilclub hatte sich schon vor Jahren für eine höhere Beimischung ausgesprochen. „Über eine höhere Beimischungsquote von aktuell maximal 10 auf dann bis zu 20 Prozent Bioethanol ließen sich die Einsparpotenziale noch einmal deutlich steigern“, so Schulze.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.