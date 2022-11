WhatsApp ist zwar der größte Messenger der Welt, doch das Unternehmen ist nicht immer führend, wenn es um wirklich nützliche Funktionen geht. Telegram hat einige neue Features vorgestellt. Eine davon würde ich mir auch für WhatsApp wünschen.

Telegram erhält neue Funktionen

Telegram ist bekannt dafür, regelmäßig neue Funktionen zu erhalten. Dieses Mal ist aber ein Feature dabei, das ich mir auch für WhatsApp wünschen würde. Es handelt sich um das Umwandeln von Sprache in Text. Telegram hatte schon das Premium-Feature eingeführt, wofür ihr zahlen müsst, dass ihr Sprachnachrichten in Text umwandeln könnt. So müsst ihr euch die Sprachnachrichten nicht extra anhören, sondern könnt sie einfach lesen. Genau das Gleiche ist jetzt mit Videos möglich (Quelle: Telegram). Alles, was im Video gesagt wird, kann einfach als Text dargestellt werden. Das empfinde ich als sehr praktisch und würde mir wirklich wünschen, dass WhatsApp beide Funktionen auch übernimmt.

Telegram hat noch weitere Funktionen integriert

Themen in Gruppen: In Gruppen mit über 200 Mitgliedern könnt ihr jetzt Themen aktivieren, um diese übersichtlicher zu machen. Die Themen funktionieren als einzelne Chats, sodass sich Menschen mit gleichen Interessen dort untereinander austauschen können.

In Gruppen mit über 200 Mitgliedern könnt ihr jetzt Themen aktivieren, um diese übersichtlicher zu machen. Die Themen funktionieren als einzelne Chats, sodass sich Menschen mit gleichen Interessen dort untereinander austauschen können. Sammelbare Benutzernamen: Ihr könnt jetzt zusätzliche Benutzernamen erhalten, die durch ein Blockchain-Netzwerk gesichert sind. Die könnt ihr kaufen und verkaufen und euch so die URL sichern.

Ihr könnt jetzt zusätzliche Benutzernamen erhalten, die durch ein Blockchain-Netzwerk gesichert sind. Die könnt ihr kaufen und verkaufen und euch so die URL sichern. Neue Emoji-Pakete: Wollt ihr euren Nachrichten etwas mehr Würze verleihen, könnt ihr 10 neue Emoji-Pakete dafür verwenden.

Wollt ihr euren Nachrichten etwas mehr Würze verleihen, könnt ihr 10 neue Emoji-Pakete dafür verwenden. Neuer Nachtmodus für iOS: Der Nachtmodus wurde unter iOS überarbeitet und soll jetzt ausgewogener wirken.

Der Nachtmodus wurde unter iOS überarbeitet und soll jetzt ausgewogener wirken. Textgröße bei Android: Verändert ihr die Textgröße unter Android, dann wird der gesamte Inhalt vergrößert – inklusive Kopfzeile, Linkvorschau und so weiter.

Verändert ihr die Textgröße unter Android, dann wird der gesamte Inhalt vergrößert – inklusive Kopfzeile, Linkvorschau und so weiter. Kleinere optische Verbesserungen: Telegram hat die Optik etwas verändert und die Animationen optimiert.

Telegram hat die Optik etwas verändert und die Animationen optimiert. Interaktive Emoji und Reaktionen: Ihr bekommt vier neue interaktive Emojis. Diese können auch als Reaktionen verwendet werden.

Telegram stichelt gegen Apple

Eigentlich wollte Telegram das Update mit den neuen Emojis vor Halloween veröffentlichen, denn die neuen Emojis haben das Thema aufgegriffen. Doch Apple hat für eine Verzögerung bei der Veröffentlichung von zwei Wochen gesorgt. So kam das Update erst später raus.