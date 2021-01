Was gibt's neues im Zombie-Land der The-Last-Of-Us-Entwickler? Keine Zombies, sondern eine Sneak Peak in ein wahrscheinlich neues Spiel – und das könnte in eine völlig andere Richtung gehen, als wir von Naughty Dog gewohnt sind.

Nach The Last of Us 2 könnte so langsam die Frage in unsere Köpfe schleichen, was Naughty Dog als Nächstes vor hat. Zwar gibt's noch kein offizielles Statement seitens des Studios, dafür sind ein paar interessante Artworks zu einem neuen Spiel aufgetaucht – gepostet von einem Entwickler des Studios, mit den Worten: „Frauen des Nordens. Inspiration für ein neues Spiel ... ihr wisst, was ich meine.“

Werft selbst einen Blick auf die drei Artworks:

Wie weiter oben bereits beschrieben, nennt Naughty-Dog-Artist Hyoung Nam die Art Works „Frauen des Nordens“. Zudem könnten gerade die leuchtenden Augen auf ein Fantasy-Setting hindeuten, vielleicht sogar eine Mischung zwischen Fantasy- und Wikinger-Welt. Wenngleich wir hier nur vermuten können, scheint sich Naughty Dog zumindest von Schätzjägern (wie Uncharted) und Zombies (wie The Last of Us) abzuwenden, und das eigene Entwickler-Auge auf ein gänzlich neues Genre zu richten. Interessant.

Die Artworks lassen aber noch etwas anderes vermuten: Naughty Dog ist womöglich erst im Prozess der Ideenfindung, weswegen wir innerhalb der nächsten Monate keinen Trailer oder gar einen Release-Termin erwarten sollten. Leider. Aber wie heißt es so schön: Gute Spiele kommen erst, wenn sie fertig sind. Wie Cyberpunk 2077.