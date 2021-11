Katzen dabei zuschauen, wie sie spielen? Wölfe in freier Wildbahn? Oder Nachtsichtgeräte im Regenwald? Twitch hat eine neue Kategorie, die Tierfans unter euch lieben werden.

Twitch Facts

Bald gibt es nichts mehr auf Twitch, das es nicht gibt – und in diesem Fall ist das auch gut so: Denn ab jetzt hat Twitch eine neue Kategorie, die alle Streams zu Tieren, Zoos und Aquarien zusammenfasst. Falls euch die süßen Katzenbilder auf Instagram oder die Videos auf TikTok nicht ausreichen, könnt ihr hier Katzen und alle möglichen anderen Tiere rund um die Uhr beobachten.

Die vielleicht entspannendste Seite im Internet

Mit der neuen Twitch-Kategorie „Tiere, Aquarien und Zoos“ vereint die Streaming-Plattform alle tierischen Streams unter einer Überschrift. Darunter befinden sich nicht nur Streams von Tierrettungs-Organisationen, sondern auch Zoo-Streams und Streams von Privatpersonen, die ihre Haustiere auf Twitch live zur Schau stellen. Seht Wölfe in New York und lernt gleichzeitig etwas über die schönen Tiere, beobachtet Unterwasserlebewesen bei MontereyAq oder schaut einer Katzenmama mit ihren Babys bei Cuteavalanche zu.

Die neue Tier-Kategorie bei Twitch entstand im Namen der kürzlich stattgefundenen Animal Week. Zudem erklärt Twitch hier, dass es gleichfalls interaktive Tier-Streams geben soll, in denen ihr über Spenden mit den Tieren interagieren könnt. Ein Beispiel wäre etwa der Katzen-Stream von Kittenclubhouse, in dem ihr über Bits einen Ball in das Katzenhaus fallen lasst. Eines ist jedenfalls sicher: Entspannendere Streams gibt wohl nirgendwo anders.

Tierische Streams gab es zwar schon vorher, aber jetzt sind sie alle wenigstens an einem Ort zu finden. Etwas, das ruhig schon eher hätte passieren können. Falls ihr noch keine Tier-Streams gesehen habt, empfehlen wir euch, einmal reinzuschauen: Hier gibt es immerhin nicht nur 24/7-Kameras, sondern auch informative Streams rund um alle möglichen Tierarten.