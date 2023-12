Unter 70 Euro: Nothing bringt günstige Smartwatch und Kopfhörer nach Deutschland

Die Nothing-Untermarke CMF bietet ihre Earbuds und ihre Smartwatch nun auch in Deutschland an. Während die Watch Pro mit AMOLED-Display für unter 70 Euro zu haben ist, kosten die Buds Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung weniger als 50 Euro.

Nothing: Watch Pro und Buds Pro in Deutschland

Zwei Produkte der Marke „CMF by Nothing“ können nun auch in Deutschland gekauft werden, nachdem sie in einigen Regionen bereits seit September 2023 erhältlich sind.

Die Watch Pro bietet ein 1,96 Zoll großes AMOLED-Display und ein nach IP68 wasserdichtes Aluminiumgehäuse. Die maximale Helligkeit wird mit 600 Nits angegeben, die Auflösung beträgt 502 x 410 Pixel. Die Smartwatch kann diverse Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung sowie laut Hersteller über 100 Sportarten tracken (Quelle: Nothing).

Die Akkulaufzeit gibt Nothing mit 13 Tagen bei typischer Nutzung an, im Energiesparmodus sollen sogar bis zu 45 Tage möglich sein, bevor die Uhr wieder aufgeladen werden muss. Bei ununterbrochenem Telefonieren über Bluetooth ist nach 18 Stunden Schluss. Für klarere Gespräche soll eine KI sorgen, die Hintergrundgeräusche ausblendet.

Die CMF Watch Pro in Orange und Aschgrau kostet 69 Euro, die dunkelgraue Variante ist für 79,93 Euro zu haben.

Nothing Buds Pro: Drahtlose Kopfhörer mit ANC

Die Buds Pro von CMF kosten zum Verkaufsstart in Deutschland unabhängig von der Farbe 49 Euro. Highlight der Mini-Kopfhörer ist die aktive Geräuschunterdrückung, die in zwei Stufen angeboten wird. Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden unterstützt, Bluetooth 5.3 sorgt für die Verbindung.

Mit eingeschalteter ANC soll die Akkulaufzeit 6,5 Stunden betragen, ohne bis zu 11 Stunden. Zusammen mit der Ladeschale rechnet Nothing mit bis zu 39 Stunden (ohne ANC). Laut Hersteller reichen 10 Minuten an der Steckdose für 5 Stunden Musikwiedergabe.