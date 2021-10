Das ungewöhnliche E-Bike Electrom sieht nicht nur futuristisch aus, sondern verwandelt sich tatsächlich während der Fahrt in ein Motorrad. Nach vier Jahren Entwicklungszeit kann das verrückte Liege-E-Bike nun bestellt werden. Ein Schnäppchen ist das Electrom aber nicht.

Electrom: Liege-E-Bike wird zum Motorrad

Vier Jahre hat Erfinder Fabrizio Cross an seinem Elecrom gebastelt, nun ist es endlich fertig. Die lange Entwicklungszeit lässt sich mit dem besonderen Konzept des Liege-E-Bikes erklären. Bei einer Geschwindigkeit von 15 Kilometer in der Stunde muss der Fahrer nicht mehr selbst in die Pedale treten, denn aus dem Fahrrad wird ein Motorrad mit Beschleunigungspedal. Es stehen zwei voneinander getrennte Antriebsketten zur Verfügung. Beworben wird das E-Bike-Motorrad als „realistische Alternative zum Auto“.

Mit dabei ist ein Allradantrieb, bei dem sich das Hinterrad auf bis zu 3.000 Watt verlassen kann, während vorne bis zu 600 Watt für die nötige Leistung sorgen. Der starke Akku kommt auf 2,8 Kilowattstunden und soll nach Angaben des Erfinders für eine Reichweite von bis zu 200 Kilometer sorgen. Ein zweiter Akku ist optional einsetzbar. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 65 Kilometer in der Stunde. In Deutschland muss für das Electrom entsprechend ein Führerschein vorliegen.

Mehr zum Electrom gibt es hier im Video:

Auch die futuristisch wirkende Verkleidung des E-Bike-Motorrads ist ungewöhnlich. Hier hat sich der Erfinder für Aluminium mit Teilen aus Carbon entschieden. Am Heck ist ein Laderaum zu finden, der über ein Volumen von 150 Liter verfügt (Quelle: Elecrom).

E-Bike-Motorrad für 8.600 Euro – aber nur als Bausatz

Wer sich für das Electrom interessiert, der muss einerseits tief in die Tasche greifen und andererseits mit Werkzeug umgehen können. Angeboten wird das spezielle E-Bike für umgerechnet rund 8.600 Euro, allerdings nicht als fertiges Produkt, sondern als Bausatz.