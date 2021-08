Trotz anderslautender Versprechen möchte Vodafone in Großbritannien wieder Roaming-Gebühren einführen. Von der Änderung sollen aber nicht alle Kunden gleichermaßen betroffen sein, gibt der Netzbetreiber bekannt. Vodafone ist der zweite Mobilfunkanbieter, der diesen Schritt geht.

Vodafone UK: Roaming-Gebühren kehren zurück

Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union beteuerten die Netzbetreiber noch, dass sich für Mobilfunkkunden nichts ändern werde. Zu Roaming-Gebühren wolle man nicht zurückkehren, hieß es. Nun gibt Vodafone in Großbritannien bekannt, dass manche Kunden trotzdem ein erhöhtes Entgelt bezahlen müssen, wenn sie ihr Smartphone in der EU nutzen.

Die neuen Gebühren für das Roaming sollen im Januar 2022 eingeführt werden. Von der Änderung sind den Plänen Vodafones zufolge zunächst nur Neukunden sowie solche betroffen, die ihren Vertrag ändern. In Irland, das weiterhin zur EU gehört, fallen keine erhöhten Gebühren an. Schon vor Vodafone hatte der britische Betreiber EE die umstrittene Rückkehr zu EU-Roaming-Gebühren angekündigt.

Geht es nach dem Chef von Vodafone UK, Ahmed Essam, dann hat die Änderung für viele Kunden nur Vorteile, da sie Roaming gar nicht oder kaum nutzen würden, aber trotzdem für die Bereitstellung bezahlen: „Wir halten es daher für fairer, den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, wofür sie bezahlen, sich für einen Preisplan zu entscheiden, der kostenloses Roaming beinhaltet, oder für Roaming nur zu bezahlen, wenn sie Roaming betreiben“ (Quelle: Vodafone).

Vodafone UK: Roaming für 2,36 Euro pro Tag

Die meisten Kunden von Vodafone in Großbritannien müssen ab dem 6. Januar 2022 eine Roaming-Gebühr von 2 Britischen Pfund pro Tag bezahlen, was derzeit 2,36 Euro entspricht. Entscheiden sie sich für ein größeres Paket, das acht oder 15 Tage gültig ist, dann fallen umgerechnet 1,18 Euro pro Tag an. Die tatsächlichen Preise können je nach gewähltem Tarif variieren.