Der Epic Games Store winkt einmal mehr mit Horrorspielen zu Halloween, die weder alt noch schlecht sind: Layers of Fear 2 kann jetzt sofort von euch ausprobiert werden, und in ein paar Tagen geht es in den Blair-Witch-Wald.

Horror-Klassiker Layers of Fear im PS Store:

Es verwundert immer wieder, welch gute Spiele der Epic Games Store zuweilen kostenlos freigibt. Der Nachfolger des fantastische Layers of Fear ist momentan für nichts und wieder nichts zu haben; zudem folgen bald zwei weitere Horror-Spiele, auf die ihr einmal euer blutiges Auge werfen solltet:

Kostenlose Spiele im Epic Games Store

Vom 22. Oktober bis zu 29. Oktober

Vom 29. Oktober bis zum 5. November

Blair Witch erschien erst 2019:

Neben dem eher humorvollen Adventure Costume Quest 2 schickt euch Layers of Fear 2 auf psychotische Schiffsbegehung mit vielen Mannequins und einer zuweilen überquellenden Story. Blair Witch dagegen lässt euch, wie der Name schon verrät, den berühmten Hexenwald erkunden – und seid versichert, euch hier ein paar Schreckmomente abholen zu können. Entwickelt wurden beiden Spiele übrigens von Bloober Team, die schon Observer und den ersten Layers-of-Fear-Teil zur Welt brachten.

Schließlich gibt's auch noch das Remaster zu Ghost Busters obendrauf, falls ihr diese neue Version von 2019 noch ausprobieren wollt. Ihr solltet zukünftig immer mal wieder bei Epic Games vorbeischauen, der Shop bietet nämlich meistens alle zwei Wochen neue kostenlose Spiele an.