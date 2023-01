Fast niemand schaltet seine Nintendo Switch komplett aus. Normalerweise wird die Handheld-Konsole nach einer Spiele-Session kurzerhand in den Stand-By-Modus versetzt – das ist viel komfortabler. Nintendo jedoch eine Warnung veröffentlicht, die erklärt, in welcher Situation ihr eure Switch auf jeden Fall vollständig herunterfahren solltet.

Switch schwitzt? Lieber ausswitchen

Auch wenn die Switch inzwischen fast 6 Jahre auf dem Buckel hat, lässt es sich Nintendo nicht nehmen, die Nutzer der Hybrid-Konsole in regelmäßigen Abständen mit einigen Tipps und Trick zu versorgen. Diese könnten mitunter die Lebenszeit des Akkus verlängern oder die Konsole vor einem Defekt bewahren.

Vor Kurzem veröffentlichte der japanische Twitter-Account von Nintendo einen weiteren Hinweis, den sich die Spieler zu Herzen nehmen sollten:

In dem Tweet weist Nintendo darauf hin, dass alle Spieler die Switch ausschalten sollen, wenn sich Kondenswasser auf der Konsole bildet. Das kann etwa vorkommen, wenn sich die Temperatur im Raum, in dem die Switch genutzt wird, schlagartig ändert. Nach dem Ausschalten der Switch sollen die Spieler die Konsole in einem warmen Raum stellen und warten, bis die Wassertropfen getrocknet sind. Erst dann kann die Konsole wieder gefahrlos in Betrieb genommen werden.

Die Erklärung liegt auf der Hand: Nintendo will mit diesem Hinweis einem potenziellen Kurzschluss vorbeugen, der die Konsole möglicherweise dauerhaft beschädigen könnte.

Wie schaltet man die Nintendo Switch richtig aus?

Ein kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters auf der oberen linken Seite der Switch versetzt die Konsole nur in den Stand-By-Modus. Um die Nintendo Switch vollständig herunterzufahren, müsst ihr diese Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Daraufhin öffnet sich ein neues Menü. Wählt nun statt „Standby-Modus“ erst „Power-Optionen“ und anschließend „Ausschalten“ aus.

Eure Konsole wird sich anschließend herunterfahren. Wenn ihr die Switch wieder anschalten wollt, reicht ein kurzes Drücken der Power-Taste. Eure Konsole wird sich jetzt innerhalb weniger Sekunden wieder hochfahren und einsatzbereit sein.