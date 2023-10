WhatsApp legt nach: Gruppenchats erhalten geniale Funktion, mit der ihr nichts mehr vergesst

WhatsApp wird regelmäßig um neue Funktionen erweitert. Nicht jede davon ist wirklich nützlich und gefällt allen Nutzerinnen und Nutzern. Bei dem jetzt entdeckten Gruppenchat-Feature könnte das anders sein. Damit vergessen Gruppenmitglieder keine Veranstaltung und keinen Termin mehr.

WhatsApp Facts

WhatsApp erhält Terminplanung

Das kennt sicher jeder von euch. Ihr wollt euch mit euren Freunden verabreden und diskutiert im Gruppenchat hin und her. Irgendwann wurde etwas verabredet, doch nicht jeder hat es mitbekommen oder kann es sich merken. Die wenigsten speichern sich Termine dann auch wirklich im Kalender ab. Genau da soll WhatsApp Abhilfe schaffen. Laut WABetaInfo arbeitet der Messenger nämlich an einer Event-Funktion.

Zukünftig wird ein Mitglied in der Gruppe ein Event anlegen können, mit dem alle anderen Mitglieder an die Verabredung erinnert werden. So soll die Planung aussehen:

In WhatsApp lassen sich bald Events planen. (Bildquelle: WABetaInfo

Wenn ihr euch mit euren Freunden also beispielsweise auf einen Kinoabend geeinigt habt, dann kann dieser als Event in dem Gruppenchat festgehalten werden. Ihr könnt einen Namen und eine Beschreibung für das Event eintragen, Datum und Uhrzeit festlegen. Zusätzlich aber auch die Location, sodass ihr direkt bei der Erinnerung die Adresse seht und dort hin navigieren könnt. Auch ein Videoanruf für letzte Details kann geplant werden.

Praktisch ist diese Funktion aber auch für viele andere Gelegenheiten. Beispielsweise für Geburtstage, Treffen zum Sport und so weiter. Im Grunde alles, bei dem sich mehrere Menschen in einer WhatsApp-Gruppe zu etwas verabreden und das festhalten wollen. Es muss dann nur noch eine Person daran denken, das Event in WhatsApp einzutragen.

Das sind die besten WhatsApp-Alternativen:

Neue WhatsApp-Funktion in Entwicklung

Aktuell befindet sich die Event-Funktion in der Beta-Phase und kann auch dort nur von ganz wenigen Nutzern ausprobiert werden. WhatsApp arbeitet aktuell also noch daran und wird das Feature hoffentlich bald veröffentlichen. Wenn es so weit ist, werden wir euch informieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.