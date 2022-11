Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen großen Einfluss haben. Genau das dürfte auf die neue Kamera-Funktion in WhatsApp zutreffen. Sie ist zunächst in einer Testversion von WhatsApp für Android aufgetaucht, dürfte aber zukünftig auch auf allen anderen unterstützten Geräten landen.

WhatsApp Facts

WhatsApp optimiert Kamera-App

Die Macher von WhatsApp wollen den Messenger immer weiter verbessern. Dieses Mal wurde eine kleine, aber feine Änderung an der Kamera-Funktion umgesetzt. In der neuesten Beta-Version von WhatsApp für Android könnt ihr nämlich während ihr in der Kamera-Funktion des Messengers seid, zwischen der Foto- und Video-Funktion wechseln (Quelle: WABetaInfo). Bisher ist es so, dass ihr einen Auslöser habt. Drückt ihr diesen einmalig, dann wird ein Foto gemacht. Haltet ihr den Auslöser gedrückt, dann wird ein Video aufgenommen.

Diese Lösung ist zwar praktisch, wenn ihr wisst, wie ihr ein Video in WhatsApp aufnehmen könnt. Die meisten Menschen sind von den vorinstallierten Kamera-Apps aber eine andere Bedienung gewöhnt und genau die wird jetzt in die Kamera-Funktion des Messengers integriert. Das könnte aber nur der Anfang sein. In der aktuellen Version könnt ihr zwischen Video und Foto wählen. Es wäre nicht undenkbar, wenn dort wie bei vielen Smartphones auch noch andere Modi integriert werden. Beispielsweise ein Nachtmodus oder mit Filtern. Das ist aber bisher nur Spekulation und nicht bestätigt.

Das sind die besten WhatsApp-Alternativen:

In WhatsApp: Diese Einstellung müsst ihr ändern

WhatsApp hat kürzlich eine wichtige Option freigeschaltet, mit der ihr den Online-Status selbst festlegen könnt. Ihr solltet also unbedingt in die Einstellungen gehen und diesen Punkt anschauen. Erstmals könnt ihr nämlich selbst komplett bestimmen, wer sehen kann, ob ihr online seid. Gleichzeitig schaltet ihr so auch die Stalker-Apps aus, die euch sonst verfolgen und ausspionieren können.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.