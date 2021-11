WhatsApp hat bereits vor langer Zeit die Möglichkeit geschaffen, bereits verschickte Nachrichten löschen zu können. Genau diese Funktion wird bald komplett auf den Kopf gestellt, denn eine Limitierung soll in Zukunft komplett entfallen.

WhatsApp erlaubt Löschen von allen verschickten Nachrichten

Wer in WhatsApp eine Nachricht schreibt, die er im Nachhinein doch lieber nicht geschickt hätte, kann diese in Einzel- oder Gruppenchats für eine bestimmte Zeit löschen. Es gibt dabei ein knappes Zeitlimit, in dem das funktioniert. WhatsApp hat zunächst mit 7 Minuten begonnen und das Zeitlimit dann auf 1 Stunde, 8 Minuten und 16 Sekunden erhöht. Dabei ist es dann auch geblieben. Wartet ihr zu lange, könnt ihr Nachrichten nicht mehr für alle löschen. Das ändert sich aber.

Laut den Informationen von WABetaInfo wird das Zeitlimit für das Löschen von verschickten Nachrichten für alle Leser extrem angehoben. In der Testversion von WhatsApp für Android mit der Version 2.21.23.1 konnten die WhatsApp-Experten nicht feststellen, wie das neue Zeitlimit aussieht. Sie konnten Nachrichten löschen, die älter als drei Monate waren. Man geht davon aus, dass es zukünftig gar kein Zeitlimit mehr geben wird.

Das könnte sich in der finalen Version aber noch ändern. Schon bei der Entwicklung der aktuellen Löschen-Funktion von bereits verschickten Nachrichten wurden im Vorfeld verschiedene Zeitspannen ausprobiert. Unklar ist zudem, ob nur Nachrichten ohne Zeitlimit gelöscht werden können, die nach der Installation der neuen Version verschickt wurden. Im Hintergrund passiert bei WhatsApp aktuell sehr viel, sodass da noch viel im Unklaren ist.

Im Video zeigen wir euch die besten Alternativen zu WhatsApp:

WhatsApp verbessert Bild-in-Bild-Funktion

Erst kürzlich hat WhatsApp eine kleine, aber feine Verbesserung vorgenommen. Über die Bild-in-Bild-Funktion kann man den Inhalt eines Videos nun steuern und sich zudem im Messenger weiter fortbewegen. Das schafft deutlich mehr Freiheit und erleichtert die Bedienung enorm.