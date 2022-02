Weich und lichtdurchlässig: Was bei Windows 7 und Vista zum Standard gehörte, soll auch bei Windows 11 wieder eingeführt werden. Mit dem nächsten großen Update kommt wohl eine Unterstützung für das alte „Aero“-Design in Teilen zurück.

Windows 11: „Aero“-Design von Windows 7 vor Comeback

Microsoft möchte das Design von Windows 11 öffnen, wie ein neuer Bericht nahelegt. Demnach kann sich der Konzern durchaus vorstellen, mit dem nächsten großen Update mehr Möglichkeiten zuzulassen, wie Programme aussehen können. Einem ersten Teaser zufolge steht dabei das „Aero“-Design im Mittelpunkt, das mit Windows Vista im Jahr 2007 eingeführt und mit Windows 7 verfeinert wurde.

Sollte es Microsoft ernst meinen, dann erhalten unter anderem Programmfenster auf der obersten Ebene einen „neuen“ Transparenzeffekt, der an Acryl erinnert (Quelle: Windows Run bei YouTube). Transparente Titelleisten für klassische Anwendungen würden so tatsächlich ein Comeback feiern. Wie das in der Praxis aussehen könnte, zeigt ein erster Screenshot:

Für Microsoft bedeutet das weiche und lichtdurchlässige Design eine echte Rückbesinnung. Mit der Veröffentlichung von Windows 8 und seinem Nachfolger Windows 10 hatte Microsoft die Unterstützung für abgerundete Ecken und „Aero“ zugunsten einer flachen und farbneutralen Benutzeroberfläche eingestellt. Sollte sich Microsoft nun wieder ganz auf das alte Design konzentrieren, dann wäre die Rolle rückwärts perfekt.

Ganz unabhängig vom Design lässt sich Windows 11 nicht nur auf neuen Rechnern installieren. Alle Details dazu im Video:

Windows 11: Altes Design über „Sun Valley 2“-Update?

Im Jahr 2022 möchte Microsoft mit dem „Sun Valley 2“-Update für den nötigen Feinschliff von Windows 11 sorgen. Es ist dabei gut möglich, dass das „Aero“-Design nach Vorabtests mit dem Update Einzug hält. Wann genau die Aktualisierung veröffentlicht wird, hat Microsoft noch nicht erläutert.