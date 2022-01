WhatsApp ist zwar der beliebteste Messenger der Welt, kommt aber nicht ohne Probleme aus. Wenn Nutzerinnen und Nutzer WhatsApp um Hilfe bitten, wird sich die Art der Kommunikation schon bald ändern. Ihr müsst dazu nicht einmal mehr WhatsApp verlassen.

WhatsApp-Support im WhatsApp-Messenger

Wer Probleme mit WhatsApp hat, kann den Support kontaktieren und bekommt dann irgendwann eine Antwort. Bisher funktionierte die Kontaktaufnahme aber nicht direkt per WhatsApp. Dabei würde es doch absolut Sinn machen, wenn man dem WhatsApp-Support in der App eine Anfrage stellt und dann direkt in der App eine Antwort bekommt. Genau das wird wohl bald möglich sein. Zumindest in der neuesten Beta-Version von Android wird genau darauf hingewiesen.

Beim Stellen der Anfrage über WhatsApp wird man zumindest als Beta-Tester von WhatsApp nun darauf hingewiesen, dass man die Antwort direkt per WhatsApp-Chat erhält. Man sollte sich also nicht wundern, wenn einem plötzlich ein unbekannter WhatsApp-Kontakt direkt schreibt.

Wichtig: Wegen dieser Änderung könnten Betrüger natürlich auf die Idee kommen, euch als WhatsApp-Support anzuschreiben und um persönliche Daten zu bitten. Der echte WhatsApp-Support hat ein grünes Häkchen am Account, der belegt, dass es sich um einen verifizierten Account handelt. Nur dann solltet ihr mit dem Support kommunizieren. Alle anderen Anfragen sollte man nicht beachten, blockieren oder melden.

WhatsApp-Support: Einige Daten werden mitgeschickt

Wenn man sich an den WhatsApp-Support wendet, dann werden auch gewisse Daten von euch mitgeschickt, um euren Fall besser klären zu können. Dazu gehören Informationen zum Account, eure Nummer, Verbindungsinformationen, Versionsnummer der App und mehr. Wenn ihr einen Verstoß meldet, könnt ihr auch einen Screenshot mitschicken, damit es einen Beweis gibt. Nur dann kann WhatsApp eure Nachrichten lesen, die sonst verschlüsselt sind.