Gamer müssen nicht mehr allzu lange auf den Release von FIFA 22 warten, doch Xbox-Game-Pass-Mitglieder können schon ab heute die neuesten Features der diesjährigen Fußballsimulation ausprobieren – und zwar kostenlos. Allerdings ist die Gratis-Testversion zeitlich begrenzt.

FIFA 22 Facts

FIFA 22 wird voraussichtlich in etwas mehr als einer Woche, am 1. Oktober, erscheinen. Wer aber einfach nicht so lange warten kann, hat bereits ab heute um 19 Uhr die Möglichkeit, die Abwehrreihen der besten Clubs der Welt zu testen: Abonnenten vom Xbox Game Pass bekommen dank der Microsoft-Kooperation mit EA Play eine Gratis-Testversion der Fußball-Simulation und dürfen dem Game 10 Stunden lang auf den Zahn fühlen.

Xbox Game Pass Ultimate: Testversion-Vorteile mit EA Play

Ab dem 22. September um 19:00 Uhr deutscher Zeit können sich Xbox-Gamer mit einem Game-Pass-Ultimate-Abo die Testversion von FIFA 22 sichern. Dies ist auf zwei Wegen möglich: Wer FIFA 22 digital vorbestellt hat, kann über das eigene Xbox-Konto auf das Spiel zugreifen.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) FIFA 22: Alle FUT-Heroes - Liste, Bilder & Werte

In diesem Reddit-Post wird die Startzeit für die FIFA-22-Testversion angekündigt:

Wer FIFA 22 dagegen nicht vorbestellt hat, kann einen Umweg über die Xbox-App nutzen – und dort FIFA 22 über den Microsoft-Store ohne verpflichtenden Kauf auf die eigene Konsole downloaden. Im Anschluss kann somit ebenfalls auf das Spiel zugegriffen werden.

FIFA 22: Zehn Stunden lang gratis zocken

Die Testversion ist zwar auf zehn Stunden begrenzt, doch innerhalb dieser Zeit können sich Gamer alle Features des Spiels ganz genau anschauen und die Modi ausprobieren, die für sie am interessantesten sind. Besonders in Bezug auf das Gameplay hat EA dieses Jahr mit der Hypermotion-Technologie spannende AI-Technik in das Spiel integriert. Zehn Stunden sollten dabei durchaus ausreichen, um eine Idee von dem Spielgefühl zu bekommen – und dann zu entscheiden, ob sich FIFA dieses Jahr erneut zum Meister der Fußballspiele krönen wird oder nicht.

Schaut euch hier im Video den Gameplay-Trailer zu FIFA 22 an:

Für viele Fußball-Fans und Xbox-Game-Pass-Abonnenten ist ein zehnstündiger Test von FIFA 22 sicherlich interessant und hilft dabei, die Zeit zum vollwertigen Release des Spiels am 1. Oktober zu überbrücken.