Xbox-Schnäppchen für nur 5 Euro: EA verscherbelt beliebten Shooter

Im Xbox-Store könnt ihr euch derzeit einen namhaften Shooter von EA schnappen und dabei satte 45 Euro sparen. Die Definitive Edition von Battlefield 5 kostet momentan gerade einmal 4,99 Euro – ein echtes Schnäppchen.

Battlefield 5 Facts

Seit 2020 ist die Definitive Edition von Battlefield 5 auf den Xbox-Konsolen verfügbar – und jetzt könnt ihr euch den Shooter-Hit von EA zum absoluten Sparpreis sichern. Derzeit gibt es den Blockbuster im Microsoft-Store mit einem fetten Rabatt von 90 Prozent zu haben.

Xbox-Store: Battlefield 5 Definitive Edition auf 5 Euro reduziert

In Battlefield 5 stürzt ihr euch kopfüber in die größten Schlachten des Zweiten Weltkriegs und kämpft euch entweder durch die Singleplayer-Kampagne oder erlebt erbitterte Gefechte gegen andere Spieler im Multiplayer-Modus. Ihr könnt zahlreiche Elitesoldaten in den Kampf führen und dabei auf diverse Fahrzeuge, Waffen und Gadgets zurückgreifen, um euch einen Vorteil zu verschaffen.

Schaut euch hier den Singleplayer-Trailer zu Battlefield 5 an:

Battlefield 5: Offizieller Singleplayer-Trailer

In der Definitive Edition von Battlefield 5 sind neben dem Basis-Spiel auch alle Gameplay-Inhalte aus den ersten zwei Jahren enthalten – darunter Waffen, Gadgets, Soldaten, Outfit-Variationen für die deutsche und britische Armee sowie 33 Kapitel-Belohnungen aus dem ersten Jahr. Dieses Komplettpaket gibt es im Xbox-Store jetzt noch bis zum 15. Januar 2024 für nur 4,99 Euro statt 49,99 Euro. Ihr spart also 90 Prozent. (Quelle: Xbox)

Xbox-Bestseller: Call of Duty schlägt Battlefield

Obwohl Battlefield 5 Definitive Edition derzeit so massiv im Preis reduziert ist, thront ein anderer Shooter in den Xbox-Charts ganz oben: An Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt’s einfach kein Vorbeikommen. Auch EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy und Baldur’s Gate 3 müssen sich dem Activision-Blockbuster geschlagen geben. (Quelle: Xbox)

